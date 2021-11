Il est désormais interdit de fumer aux abords des écoles à Bordeaux

"On ne pourra plus griller une petite cigarette à la sortie des écoles", se félicite Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux. Depuis ce jeudi matin, il est interdit de fumer dans un rayon de 50 mètres autour des entrées des écoles élémentaires de la commune, entre 7 heures et 19 heures. L'arrêté municipal s'applique aux écoles élémentaires de la ville mais "elle a vocation à s'étendre autour des crèches", affirme le maire, qui espère aussi "pouvoir l'étendre aux collèges et aux lycées" après discussion avec le département et la région.

Plus que le tabagisme passif, assez limité en extérieur, l'objectif est "pédagogique". Il s'agit de "dénormaliser" l'usage du tabac. "Ce n'est pas normal de fumer devant une école fréquentée par des enfants, c'est un mauvais exemple", argumente le maire. "On espère qu'il y aura moins de mégots, un fléau", ajoute-t-il.

Pas d'amende pour le moment

Si officiellement, vous risquez une amende d'une quinzaine d'euros, "dans un premier temps on ne va pas verbaliser", assure le maire, qui "espère surtout de la pédagogie". "Plus qu'une mesure d'interdiction, c'est une mesure de protection".

Une idée déjà proposée en 2018

Une convention, signée en 2019 entre la ville de Bordeaux et la Ligue contre le cancer, prévoyait déjà cette mesure, proposée en 2018 par l'élue socialiste Michèle Delaunay, elle-même cancérologue. Mais aucun arrêté n'avait été pris jusqu'à présent.