Il est enfin possible de faire le marché de Cunéo en Italie en partant de Nice

Une information intéressante pour les plus courageux et courageuses de la Côte d’Azur ( le col de la lombarde étant fermé en cette saison et le col de Tende est à reconstruire ) : à compter du lundi 24 Janvier et jusqu’au 18 Février inclus et du lundi au vendredi seulement, il est à nouveau possible de passer la journée dans la Ville Italienne jumelle de Nice : Cunéo !

Comment faire ?

Prendre un billet TER Aller-Retour Ter Nice-Tende (ou depuis votre gare de montée sur la ligne des Merveilles),

Profiter de la gratuité durant 4 semaines des trains Italiens entre Tende et Limone [c’est habituellement la portion frontalière 3 fois plus chère que la liaison ferroviaire Menton -Vintimille pour une même distance : Viévola (hameau de Tende). A Limone soit 10 kms ]; ces navettes gratuites Italiennes ont été créées de manière temporaire pour inciter les Azuréens à rejoindre la station de ski de Limone.

Prendre à Limone un billet de train Aller-Retour Limone – Cunéo (vous passerez par Vernante qui est le village d'Attilio Mussino, l'illustrateur de Pinocchio !).

UN PETIT CONSEIL : LE FAIRE LE MARDI pour découvrir le grand et beau marché de Cunéo