Rennes, France

Dans le plus grand magasin de déguisements de France, "Fête ci, fête ça", situé au Cap Malo, au Nord de Rennes, c'est la dernière ligne droite avant la grande soirée du réveillon ce dimanche soir.

Plus de 2 600 mètres carrés de surface

Même dans 2 600 mètres carré de surface, ça devient compliqué de se déplacer dans le magasin. C'est une vraie fourmilière dans tous les rayons. Dans celui des déguisements "une pièce", on tombe sur Bruno et Florence, deux clients qui se déguisent chaque jour de l'An. Ils ont trouvé le déguisement parfait pour Bruno : un chanteur mexicain, composé d'un poncho et d'un chapeau plat. Lui, il a l'habitude de mettre l'ambiance dans toutes les soirées du nouvel an. "Pour finir la soirée, on va faire un petit striptease. J'ai prévu un pantalon qui s'arrache facilement et c'est moi qui l'enlèverait tout seul", sourit-il.

En moyenne, les clients dépensent une trentaine d'euros en déguisement © Radio France - Alexandre Frémont

En moyenne, chaque client dépense une trentaine d'euros par costume. C'est une limite que ne veut pas franchir Gildas. Il tient à la main une combinaison vache, avec laquelle il pourrait bien craquer: "Trente euros ça reste raisonnable et puis il n'y a pas beaucoup d'autre choix pour moins cher, après on peut toujours réutiliser le déguisement pour d'autres occasions".

10 000 sortes de déguisements différents

Le magasin compte plus 10 000 déguisements différents. Il y a donc largement de quoi faire. Mais les plus demandés à Gaëlle, la vendeuse, c'est surtout "les _déguisements peluches, tout ce qui est disco, fluos et Charleston_, vous savez avec les petites robes à fleurs pour les femmes".

Et ce jour-là, les vendeuses et vendeurs sont douze au total, tout l'effectif du magasin. Ils ont la tête partout, pour répondre très vite aux demandes des clients. Et il ne faut pas se louper, parce que cette journée représente 5 % du chiffre d'affaire annuel du magasin.

Sachez que le magasin est l'un des plus grand d'Europe puisqu'il est classé dans le Top 3.