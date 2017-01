Il est le seul boulanger béarnais à faire des galettes des rois géantes !

Daniel Hameau fait à Lescar des galettes des rois d'1 mètre 20 de diamètre. L'épiphanie c'est ce dimanche.

La semaine s'annonce intense pour Daniel Hameau et son équipe. Le boulanger de Lescar sait déjà qu'il va devoir fabriquer quatre galettes des rois géantes. Grâce à son matériel très adapté, il est le seul en Béarn à faire des galettes aussi grandes.

Il fabrique son matériel

Cela fait plus de dix ans que Daniel Hameau s'est équipé pour faire d'immenses galettes des rois. Le boulanger explique avoir été sollicité par les collectivités "cette année j'ai quatre commandes : la mairie de Pau, le Conseil départemental, les entreprises Total et Décathlon. J'ai le monopole mais j'aimerais bien que quelqu'un prenne le relais!". Pour confectionner ces galettes Daniel Hameau utilise une plaque de cuisson d'1 mètre 40, son four est donc particulièrement large. Pour étaler la pâte le boulanger a également fabriqué des rouleaux à pâtisserie très longs "j'ai fait des rouleaux en bois qui font plus d'un mètre de longueur".

Daniel Hameau avec la plaque de cuisson géante © Radio France - Jeanne marie Marco

Le matériel ne fait pas tout explique Daniel Hameau "il faut beaucoup de patience pour étirer la pâte feuilletée à la bonne dimension. On se met à trois pour étirer la pâte".

Les rouleaux géants de Daniel Hameau © Radio France - Jeanne marie Marco

20 kilos la galette !

Une fois sortie du four la galette géante pèse entre 18 et 20 kilos, elleest pour 200 personnes. Daniel Hameau vend ses galettes géantes 300 € pièce aux collectivités "c'est beaucoup de travail, on les livre et sur place il faut qu'on les découpe aussi !".

La galette géante prête à être livrée - Daniel Hameau

L'entreprise Daniel Hameau et Fils possède deux boulangeries à Lescar : la boulangerie Hameau située avenue de Tarbes et la boulangerie de l'Europe située avenue de l'Europe.