Il est ordonné ce dimanche : David Wosynski, l'ancien cadre devient prêtre en Corrèze

Corrèze, France

Au départ rien ne prédisposait vraiment David Wosynski à devenir prêtre. "Je suis le petit dernier d'une famille de 11 enfants qui n'était pas particulièrement pratiquante". Mais à l'adolescence, confie-t-il il a entendu "retentir l'appel dans son cœur". Il répond à cet appel en entrant au service de l’Église mais à 21 ans, suite à la disparition brutale de deux êtres qui lui étaient chers, il envoie tout "balader". Je suis entré en révolte intérieure" précise-t-il.

Une carrière au top

Titulaire d'un BTS Force de vente il entame alors une carrière dans la banque. Où il réussit à merveille. "J'ai beaucoup misé sur ma carrière. Je viens d'une famille modeste et je sais ce que c'est que trimer un peu et donc j'avais comme volonté de réussir". Sa vie professionnelle le conduit ensuite dans le groupe PSA. C'est ce qui le fera s'installer en Corrèze. Il assure la formation des commerciaux de Citroën entre Limoges et Montauban.

Il me manquait toujours quelque chose". David Wosynski

Mais il n'est pas vraiment satisfait. "J'avais réussi mais intérieurement j'étais beaucoup plus triste car il me manquait toujours quelque chose, et ce quelque chose c'était tout simplement le Christ". Cette prise de conscience "a rouvert toutes les portes" poursuit David Wosynski. Celles surtout du séminaire où il entre en 2014, sans renier ni regretter sa vie passée. Ce dimanche il sera donc prêtre. Il exercera en Corrèze. Une aubaine pour le diocèse marqué comme beaucoup par leur raréfaction. Ils ne sont plus que 25.