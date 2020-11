Il est temps, une grande enquête sur le monde de demain à découvrir sur Arte

L'enquête

Pour donner votre avis sur la société d’aujourd’hui et choisir celle de demain, 132 questions étaient posées : valeurs, comportements, attentes, de quel monde rêveriez-vous ?

Cinq grands thèmes : le regard sur le passé et l’héritage / la vision du monde tel qu’il est aujourd’hui / quels chemins vers quelles transitions / la projection dans un monde futur et les comportements actuels versus les valeurs

Ce qu'on peut en retenir

Plus de 400 000 personnes ont répondu au questionnaire, réponses qui ont inspiré la mini-série Il est temps à découvrir sur Arte du 24 au 27 novembre

L’écologie, un truc de riches ?

L'urgence écologique est là pour 61% des répondants, qu’ils soient riches, pauvres, jeunes, vieux, employés, cadres. Et d'ailleurs les moins favorisés se sentent aussi les plus victimes de problèmes de santé​ ​liés à la qualité de l’air, aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens ou aux produits ménagers.

Autres constats, le bio s'est démocratisé et les plus riches pensent beaucoup moins écolo quand il s'agit de choisir un mode de transport

Clairement, “l’écologie, c’est vraiment un truc de riches” est juste devenu un cliché

Faut-il arrêter de manger de la viande ?

62% des français​ veulent continuer à en manger mais près de la moitié affirme être ​passée à un régime flexitarien. Les femmes semblent davantages motivées que les hommes à s'en passer. La seule chose à faire l'unanimité c'est le rejet de l'élevage industriel (considéré comme une dérive à 93%).

Et les alternatives ? Pour les français, la viande de synthèse ne recueille que 9% des réponses, contre 33% pour les insectes...

Y a-t’il une femme pour sauver la planète ?

L’écologie est-elle plus féminine que masculine ? Sur toutes les questions sur l'écologie, il y a un écart de 10 points en moyenne, traduisant un plus fort engagement des femmes sur ces sujets, en particulier dans la vie quotidienne.

Les femmes sont aussi plus concernées par les questions de racisme et de genre que les hommes et elles s'engagent davantage sur ces sujets, au même titre que sur l'écologie.

Faut-il une révolution verte ?

L'urgence est là et les Etats pas à la hauteur des enjeux et trop passifs sur ces questions, c'est un constat partagé par toutes les générations. 82% des français disent même attendre des mesures radicales et qu'on leur impose davantage de pratiques écologiques.

Déficit de confiance, inaction politique, 68% des français déclarent qu’ils pourraient participer à un “mouvement de révolte de grande ampleur” demain ou dans les prochains mois. Et pensent également que c'est la démocratie participative qui pourra apporter des évolutions.

Demain, ce sera mieux ?

60% des répondants pensent que le monde sera moins bien en 2040. Et pensent encore plus largement qu'il faut changer de société, penser un autre modèle, parler de décroissance et revenir à une vie plus simple et plus proche de la nature.