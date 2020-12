Il est tombé jusqu'à 50 centimètres de neige sur les hauteurs de la Salvetat sur Agout

Depuis Noël, le secteur de la Salvetat-sur-Agout,à l’ouest de l' Hérault a eu droit à plusieurs épisodes de neige: le plus important ces dernières 48 heures et on en annonce encore.

Cela faisait plusieurs hivers que les hauts cantons héraultais n'avaient pas eu autant de neige. C'est le secteur au nord de la Salvetat sur Agout qui enregistre les plus importantes chutes de neige depuis dimanche. Quelques centimètres dans la commune, mais jusqu'à 50 centimètres sur les hauteurs en direction du Tarn.

"On est les montagnards de l' Hérault, ici , la neige ne nous fait pas peur, je dirais même qu'on est heureux d'en avoir à Noël" Francis Cros, le maire de la Salvetat

Heureux monsieur le maire, même si depuis deux jours, ses agents municipaux en collaboration avec ceux du département de l'Hérault ont sorti les engins de déneigement et les saleuses pour dégager les grands axes. " On est un peu freiné par les chutes de branches et d'arbres, cassés par le poids de la neige, une neige très lourde."explique Francis Cros.

"Les gens sont un peu impatients, ils veulent tous être dégagés les premiers," raconte une employée municipale. "On cible en priorité, les gens qui ont besoin de circuler pour leur travail, les infirmières, les aides à domicile", et le maire ajoute "on a la chance d'être en période de vacances scolaires."

Francis Cros rappelle aussi qu'on peut faire du ski de fond, les pistes près du col de Picotalen sont ouvertes, on peut même louer le matériel, auprès de l'office de tourisme des Monts et lacs en Haut Languedoc.