"Il fait 12° l'hiver chez moi et je dors parfois avec un bonnet" raconte une habitante de Toulon

Alors que les prix du gaz et de l'électricité s'envolent, douze millions de Français vivent déjà en situation de précarité énergétique. Parmi eux : Samira, 61 ans, habitante du quartier du Pont du Las à Toulon. Elle vit avec 950€ par mois et n'a pas les moyens d'allumer les chauffages électriques de son appartement très mal isolé. La Toulonnaise "espère qu'il fera bon le plus longtemps possible pour repousser l'arrivée de l'hiver !"

"J'ai des radiateurs électriques, type grille-pain. C'est impossible pour moi de les allumer car je n'ai vraiment pas les moyens de payer des factures d'électricité trop élevées. C'est déjà compliqué en ce moment, je n'ose même pas imaginer ce que cela pourrait donner avec la hausse annoncée de l'électricité" raconte, fataliste, Samira. La retraitée a donc investi dans un poêle à pétrole et commence "déjà à surveiller les prix des bidons qui eux aussi vont sûrement s'envoler".

Samira a décidé d'installer le poêle à pétrole dans son salon, là où elle dort pendant tout l'hiver. Elle se confie au micro France Bleu Provence