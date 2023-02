"Il fait 16 degrés dans le magasin, c'est inacceptable" : des salariés des Galeries Lafayette de Pau en grève

"On demande 19 degrés, comme ce que dit le gouvernement" explique Jackie Ibanez, secrétaire du CDS des Galeries Lafayette de Pau ce mercredi. Depuis le mois de novembre, les salariés du magasin travaillent dans le froid, avec en moyenne un thermomètre qui affiche 16 degrés. Ils ont donc débrayé pendant plusieurs heures pour manifester leur mécontentement devant la galerie commerciale, armés de pancartes.

ⓘ Publicité

Dans le coin lingerie, Arélys, une vendeuse qui s'est joint au mouvement, explique que la température peut parfois descendre à 14 degrés, "même les clients s'en plaignent" assure-t-elle, habillé d'un sous-pull, d'un pull, et même d'une ceinture pour le dos "avec le froid on est contracté, et on a parfois des douleurs". Tous espèrent se faire entendre une bonne fois pour toutes. Contactée, la direction du groupe Galerie Lafayette explique que c'est la galerie marchande qui gère le chauffage au sein de l'établissement. Après avoir relayé la demande des salariés, il devrait être augmenté à 19 degrés dès ce jeudi matin.