Il fait chaud, très chaud : la Mayenne en vigilance orange canicule

Les températures maximales, dans notre département, vont largement dépasser les 30 degrés pendant, au moins, 3 jours. Vigilance, prudence.

Nous sommes donc bien partis pour vivre un nouvel épisode caniculaire qui se caractérise par des journées et des nuits chaudes plus de deux jours d'affilée et ça devrait persister jusqu'à jeudi 22 juin avant un possible rafraîchissement par l'ouest entre vendredi et samedi.

Bulletin de Météo France valable jusqu'à mardi 20 juin 16h

Ce mardi, nous atteindrons, au plus chaud de la journée, 31° à Landivy et Villaines-la-Juhel, 32° à Evron, Pré-en-Pail, Ernée, 33° à Laval, Château-Gontier et Craon. Avec de possibles orages et des pluies de grèle selon Météo-France sur une grande partie du territoire mayennais.

La préfecture appelle à la plus grande vigilance, notamment pour les personnes âgées, et demande d'adopter des bons gestes :

- prenez des nouvelles de vos proches - maintenez votre logement frais - buvez de l'eau ou encore - éviter de sortir dans les heures les plus chaudes (11-21h)

Un numéro vert est mis à disposition pour tout renseignement : 0800 06 66 66.