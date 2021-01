Une course à pied entre Colmar et Nancy, pour récolter des dons pour les sans abris

Un habitant du Haut-Rhin, amateur de course à pied s'élance de Colmar ce samedi matin, direction Nancy : objectif récolter des dons pour les sans abris. 10 points de collecte ont été installé dans des mairies sur son parcours. Les vêtements chauds et les denrées non périssables sont les bienvenus.