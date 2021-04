Il fait décidément bon vivre à Annecy !

Le deuxième palmarès des villes et villages où il fait bon habiter sacre de nouveau Annecy, dans la catégorie ville de plus deux mille habitants. Chambéry est à la 23e position. Les communes moyennes et les villages proches des grandes villes sortent gagnants comme Sonnaz ou Marcellaz-Albanais

En Haute-Savoie, Annecy est pour la deuxième année consécutive en tête du palmarès des villes où il fait bon vivre. En revanche derrière Annecy, les podiums bougent. Angers vole à La Rochelle la troisième place du classement des villes de France où l'on vit le mieux.

Une bonne couverture internet

Un nouveau critère a été ajouté dans la méthodologie, qui pèse en période d'épidémie quand le télétravail se développe : la couverture en haut et très haut débits. Annecy se situe donc sur la première marche. L'association Villes et villages où il fait bon vivre classe 34.837 communes selon 183 critères objectifs publiés tout au long de l'année 2020 par l'Insee. Ces critères concernent la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité ou encore les sports et loisirs. On y trouve aussi le taux de chômage, l'espérance de vie, la présence d'une gare, d'une boulangerie, d'une école, l'éloignement d'un hôpital ou d'une base de loisirs.

Comme un air de vacances sur les bords du lac d'Annecy © Radio France - Marie AMELINE

La force des villages pas isolés

Les communes de moins de 2.000 habitants qui dominent le classement bénéficient de la proximité des services de la ville. "Ce sont des villages périurbains ; on est loin du bocal idyllique de vacances sans connexion » selon l'entrepreneur Nicolas Hazard, qui vient de publier Le Bonheur est dans le village. Dans le Top 40 des villes de moins de deux milles habitants : Sonnaz (Savoie) est 17e. Marcellaz-Albanais (Haute Savoie) est 18e , Menton-Saint- bernard (Haute Savoie) 31e.