Il fait étape en Mayenne : un homme victime d'AVC traverse la France à la marche

Pour sensibiliser sur l'AVC et sur ses conséquences, Yves, 68 ans, traverse la France à la marche pour montrer que même une victime peut être capable de grands exploits. Parti des Côtes-d'Armor il y a une dizaine de jours, il souhaite rejoindre le sud-est du pays via la Mayenne.

Il souhaite montrer que les victimes d'AVC peuvent reprendre une vie normale, voire plus. A 68 ans, Yves Maury a appris à vivre avec les séquelles depuis le mois d'octobre 2017, lorsqu'un AVC lui a fait perdre l'usage de la marche et de la parole pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, il s'est lancé dans une incroyable aventure : traverser la France à la marche, soit 940 kilomètres entre son lieu de résidence, Pléneuf-Val-André, dans la région de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), d'où il a démarré le 30 avril, et sa ville natale Apt, dans le Vaucluse.

Rencontrer plein de passants

Associé à son frère Denis, qui l'accompagne en camping-car tout au long du périple, il traverse en ce moment le département de la Mayenne. Après une étape à Laval dans la nuit de mardi à mercredi, il a pris ce mercredi la direction de Meslay-du-Maine. "20 kilomètres tous les jours, mais ça va !", confie-t-il au beau milieu d'un secteur qu'il ne connaissait absolument pas, mais qu'il trouve néanmoins "magnifique".

Une affiche donnée par une voisine lors du grand départ en Bretagne. © Radio France - Arthur Blanc

Pour l'heure, il est encore plus proche du début que de la fin du parcours, mais il a déjà eu le temps de faire des rencontres qui l'ont émues. Celle d'un père et de son fils atteint d'une maladie orpheline. Ou de cyclistes, qui ont pris une photo pour partager l'initiative sur les réseaux sociaux. "C'est comme du dopage pour lui, ça montre qu'il peut aller toujours plus loin", sourit Denis, le frère. Avec l'espoir de rencontrer d'autres victimes d'AVC, "même si elles ne font que 100 mètres avec moi !", précise Yves.

Le trajet prévu pour le voyage, inscrit sur un tract mentionnant le périple. © Radio France - Arthur Blanc

L'itinéraire est déjà parfaitement calculé. Et à ce rythme, les deux frères atteindront leur but le 3 juillet prochain. Une date qui là aussi n'est pas choisie au hasard. "C'est l'anniversaire de ma sœur", précise Yves. Une sœur qui compte d'ailleurs faire un petit beau de chemin plus tard sur le trajet. En attendant l'arrivée, vous pouvez aussi soutenir la cagnotte lancée en ligne, sur la plateforme Leetchi.