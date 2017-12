Il fait froid dans les logements sociaux d'Apt, les habitants sont en colère

C'est un ancien habitant du quartier populaire de la Marguerite à Apt qui lance un appel. Christophe Carminati, conseiller de l'opposition, constate le manque de chauffage dans le domicile de ses parents et chez ses anciens voisins encore dans les logements sociaux. Une situation inacceptable.

"Le chauffage est-il un luxe ?" C'est la question que l'on peut lire sur la pétition de Christophe Carminati. Ce conseiller municipal de l'opposition a passé 26 ans dans les appartements de la Marguerite Apt. Aujourd'hui ces logements sociaux sont occupés par des habitants qui vivent dans le froid.

"Ce sont des températures inacceptables ! 17° la nuit, 14° dans les toilettes". Christophe Carminati n'habite plus dans ces logements sociaux, en revanche sa famille et ses anciens voisins sont toujours là. Des hommes et des femmes en colère. Marie-France habite au premier étage depuis plus de 15 ans, mais depuis 3 ans, elle à froid :"Je suis obligée d'avoir un poêle à pétrole pour stabiliser la température à 19° et le pire c'est pour ma petite fille".

Marie-France ne quitte jamais sa veste et son écharpe, même chez elle © Radio France - Nina Valette

La fille de Marie-France passe le midi pour manger avec sa maman qui garde sa petite. Une maman inquiète :"A que fois que je prépare ma fille, elle me dit : "pense au pull, il fait froid chez mamie" et c'est vrai. Avant j'étais ici avec elle, et il ne faisait pas froid. Maintenant que Grand Delta Habitat s'occupe des logements sociaux rien ne va plus. Même le nettoyage est catastrophique."

Il commence à faire froid du coté des appartements de la Marguerite à Apt © Radio France - Nina Valette

Ces familles dénoncent le comportement de Grand Delta Habitat, le bailleur social. "Un soir, j'ai fait venir ma mère chez moi vers 20 heures parce que j'avais trop de peine pour elle." Et dans cette histoire, Marie-France n'est pas la plus à plaindre.

En effet au quatrième étage, Fatima et Mouloud sont excédés. "Grand Delta Habitat vient constater la situation. Pour cela, ils prennent la température au niveau de la télé allumée. C'est une blague ? Forcément il fait plus chaud derrière la télévision. Mais nous sur notre canapé ou dans les chambres il fait 17 degrés" , râle le père de famille.

Fatima la maman est très en colère : "Ils ont de la chance, je n'ai pas de bébé, sinon c'était la justice sans attendre. Mes ados ont froids la nuit, pourtant ils ont deux couettes chacun, et ils dorment en jogging".

Mouloud, la papa, travail de nuit. Au réveil, il a fait un terrible constat : " Nous avons un seul radiateur qui fonctionne, sauf que la nuit, il ne marche pas! "

Le bailleur explique que des techniciens viennent pour purger les radiateurs. Une réunion aura lieu ce mercredi 6 décembre en présence de Grand Deltat Habitat, de Christophe Carminati à l'initiative de la pétition, et de certains habitants.