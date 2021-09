Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire : à Besançon, un couple débute une grève de la faim

Florence et Ahmed ont arrêté de se nourrir ce lundi 20 septembre 2021. Le couple bisontin demande un titre de séjour pour Ahmed. Cet homme de nationalité marocaine fait l'objet d'une obligation de quitter du territoire français. Cela fait neuf mois qu'il est en situation irrégulière.

Le couple marié depuis presque deux ans n'a pas trouvé d'autre moyen pour régler cette situation. "On a épuisé tous les recours et on ne veut pas nous entendre", confie Florence, métrologue dans une société automobile.

En janvier dernier, la demande de régularisation d'Ahmed a été refusée. En cause : l'arrivée d'Ahmed sur le territoire français, en 2015. "Il n'avait pas de visa", explique son épouse. "S'il était arrivé en France avec un visa, même périmé, aujourd'hui, il aurait le droit à son titre de séjour", affirme Florence.

Je ne demande pas grand-chose, je veux juste travailler - Ahmed

Depuis, le couple a tout tenté : "On contacté des députés, des sénateurs et ça n'a jamais abouti. Je n'arrive même pas à obtenir un rendez-vous avec Madame la Maire ou avec Monsieur le Préfet. J'aimerais rencontrer ces gens pour leur expliquer qu'il est là pour travailler", se désole Florence.

Ahmed a obtenu une promesse d'embauche dans une entreprise de BTP, mais il ne peut pas signer son contrat sans l'obtention d'un titre de séjour. "Le bâtiment, c'est un secteur très tendu, raconte Florence. Ils trouvent peu de personnel, alors quand ils tombent sur quelqu'un de motivé, ils le veulent. Tout ce qui coince, c'est qu'il n'a pas le droit de travailler", poursuit-elle.

"Je ne demande pas grand-chose, reprend Ahmed, tout ce que je veux c'est travailler pour pouvoir payer le loyer avec ma femme. C'est elle qui paye tout, je ne peux rien faire. Ce n'est pas une vie", peste-t-il.

Sa vie est ici, en France, avec moi - Florence

Florence et Ahmed se sont rencontrés à la terrasse d'un café bisontin, en 2017. Depuis, ils ne se sont jamais quittés raconte Ahmed : "Je ne peux pas laisser ma femme. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et on a jamais été séparé, même pas pour un jour".

Mais depuis le début de leur relation, rien n'est simple, d'après Florence : "C'est difficile à vivre pour lui comme pour moi. Il a peur du contrôle de police à tout moment. Moi aussi, j'ai peur qu'un jour les forces de l'ordre débarquent chez moi et qu'ils viennent le chercher", murmure-t-elle.

"Il fait partie de ma famille aujourd'hui, il y a mes enfants, il y a sa sœur qui vit à Besançon depuis 22 ans. Sa vie est ici en France, avec moi", poursuit Florence.

"On n'a pas le choix", reprend Ahmed, "Si elle fait la grève de la faim, alors je fais aussi la grève de la faim. On vit ensemble et on meurt ensemble. Comme on dit, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire."