"Il fait partie de la famille", ces Mayennais favorables à l'idée de se faire enterrer avec son animal

Se faire enterrer avec son animal de compagnie est aujourd'hui interdit en France mais le député LR Alexandre Vincendet (Rhône) veut y remédier. Il a déposé une proposition de loi pour permettre aux propriétaires d'animaux de se faire enterrer avec eux ou de placer le corps ou les cendres dans le caveau familial.

"C'est comme un enfant"

Aujourd'hui, au moment du décès du chat ou du chien, son maître n'a que deux options, explique Robert Matthias, vétérinaire à Saint-Berthevin près de Laval. "S'il possède un jardin, il a tout à fait le droit d'y enterrer son animal. Sinon, le cabinet vétérinaire travaille avec la société Incinéris qui s'occupe de l'incinération des animaux de compagnie." Une idée qui plaît à Alex, propriétaire de Tokyo, un berger australien. "Il fait partie de la famille. C'est un peu comme un enfant."

2 Français sur 3 favorables

Comme Alex, 2 Français sur 3 y sont favorables selon un sondage Ifop réalisé à la fin du mois d'octobre. Une proposition qui n'étonne pas Ophélie Porcher, éducatrice canine dans l'agglomération lavalloise. "Quelque chose qu'on me dit de plus en plus souvent, c'est que le chien et le chat font partie aujourd'hui de la famille. À titre de membre, du coup, ça ne m'étonne pas du tout qu'on propose ça. On n'est plus du tout sur ce qui pouvait être un bien de consommation ou un produit pour chasser auparavant."

La proposition de loi du député Alexandre Vincendet devrait être débattue à l'Assemblée nationale à partir du mois de mars 2023.