Il fait un don de 1000 euros en direct sur France Bleu Normandie

Patrice entouré de Philippe Marie (président pour le Calvados) et Catherine Weber de Rize

Ce mardi matin, notre émission France Bleu Normandie à votre service entre 9h et 10h était consacrée aux Restos du Coeur !

38 ans après sa création, l'association a lancé un nouvel appel aux dons en cette rentrée, par la voix de son président Patrice Drouet.

Depuis plusieurs semaines, France Bleu Normandie se mobilise et relaie cet appel à la solidarité.

Alors que Nathalie Morel évoquait les actions de l'association avec ses invités, recueillait des témoignages de bénévoles et bénéficiaires en direct à l'antenne : un auditeur sonne à la porte de la radio.

Un don de 1000 euros aux Restos du Cœur !

Patrice, originaire de Ouistreham, écoutait l'émission quand il a décidé de prendre sa voiture, et venir faire...un don en direct aux Restos du Cœur de Normandie.

Devant ce personnage et cette demande inédite, Johnny Foucher, notre standardiste prévient Nathalie et sans hésitation l'animatrice décide de lui ouvrir la porte du studio. En direct, sous les yeux ébahis des présidents de l'association pour le Calvados et l'Orne, il annonce faire un don de 1000 euros !

Un grand moment d'antenne, que ne sont pas prêts d'oublier nos invités et toute l'équipe de France Bleu Normandie.

