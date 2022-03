"Il faudrait peut-être mieux le déclasser" : à Annay-sous-Lens, le label UNESCO qui gêne

Dix ans que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est classé au patrimoine mondial de l'Unesco, dix ans aussi que le dernier bâtiment de la cité Camus d'Annay-sous-Lens n'a pas bougé. Aujourd'hui, il est à l'abandon, avec les murs tagués, les fenêtres brisées, la façade en lambeaux alors qu'il fait partie des 353 sites classés dans la région.

Dans les années 1960, la grande cité du Maréchal Leclerc comportait 440 logements. Il ne reste qu'un bâtiment, qui comptait six logements, vestige du passé minier de la commune. Vestige que Muriel et sa fille Pauline voient depuis leur jardin. Elles ont vécu 20 ans dans la cité Camus : "S'il était détruit, ça me ferait mal au cœur parce qu'on se rappelle des souvenirs ici, sourient-elles. Il faudrait qu'il soit rénové parce que c'est ce qu'il reste d'ici, il faut nous laisser ça."

"C'est une verrue"

C'est aussi le combat du maire depuis huit ans, Hervé Terlat, qui ne peut asséner qu'un triste constat : "C'est une vraie verrue et ça ne donne pas une bonne image de l'Unesco !" Trois projets ont été lancés pour en faire de nouveaux logements. Sauf que les exigences du label Unesco impliquent de ne pas toucher à l'aspect extérieur. Résultat : la facture est salée, près de 2 millions d'euros pour faire 6 logements, c'est deux fois le prix normal.

Le dernier bâtiment de la cité Camus du Maréchal Leclerc, à Annay-sous-Lens, est à l'abandon malgré son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO © Radio France - Théo Boscher

Des projets d'urbanisation, d'harmonisation du quartier avec l'école ou le lotissement ont été envisagés, portés par la Mission Bassin minier, mais tous abandonnés.

Une réhabilitation deux fois plus chère

"Il nous faut trouver des financements, des porteurs de projets, des idées raisonnables et maintenant ! Sinon, engageons les démarches pour que ce bâtiment soit déclassé", envisage Hervé Terlat, qui au fond de lui ne voudrait pas en arriver là. Mais le risque est que le statu quo n'aggrave la situation du bâtiment dont l'intégrité pourrait être totalement compromise d'ici quelques temps. Bien loin de l'objectif de préservation du patrimoine.

Le problème est que le classement à l'Unesco n'apporte pas de financement direct. "Sachant que la cité Camus est l'un des projets Unesco à rénover qui coûte le moins cher, si on ne fait pas celui-là, comment on va faire les autres ?", demande-t-il.

Hervé Terlat compte informer les habitants et les associations, attirer leur attention, d'Annay-sous-Lens pour tenter de trouver une ultime solution rapidement.