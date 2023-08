"Il faudrait qu'ils restent plus longtemps", déplacement cité des Oliviers pour la CRS 8 à Marseille

Plus d'une centaine d'hommes sont mobilisés à Marseille, jour et nuit.

La CRS 8 est déployée à Marseille depuis ce samedi. Cette unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines reste environ une semaine sur place pour mener des opérations "coups de poing" contre le trafic de drogue . Plus d'une centaine d'hommes sont mobilisés, de jour comme de nuit sur plusieurs points de deal notamment. Ils sont envoyés en renfort par le ministre de l'intérieur, pour prêter main-forte à la police marseillaise. C'est la 3ème fois que la CRS 8 est déployée à Marseille depuis le début de l'année.

ⓘ Publicité

" il faudrait qu'ils restent plus longtemps"

Première étape : Les Olivers A dans le 14e arrondissement. L'accueil est plutôt mitigé aux pieds des immeubles. Tout le monde est à sa fenêtre, méfiant. Certains sont soulagés, comme Kamel : "je pense que ça rassure les habitants, on est en sécurité nul part". Mais Kamel souhaiterait que la police soit tout le temps présente dans son quartier : "Il faudrait que ça soit permanent, qu'ils restent plus longtemps". D'autres habitants, comme Nordine ne voit pas en quoi cette nouvelle venue de la CRS 8 va changer quelque chose : "On est habitué, ce n'est pas la première fois, je ne pense pas que ça puisse changer quoi que ce soit".

C'est la 3ème fois que la CRS 8 est déployée à Marseille. © Radio France - Julie Gasco

De son côté, Yanis Bouzar, sous-préfet de police, directeur de cabinet adjoint de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, affirme que ce dispositif doit permettre de mettre un terme à la vague de violences des derniers jours à Marseille . "L'enjeu, c'est de permettre aux habitants des quartiers nord, qui attendent la présence policière, de vivre dans des conditions de sécurité", explique-t-il. Mais aussi : "de démanteler des réseaux, de saisir un certain nombre d'armes, et de porter un coup majeur au trafic de stupéfiants", détaille-t-il.

Une arme trouvée lors de l'opération

Pendant cette descente, les fouilles ont permis de retrouver une arme, un colt 45. Des herses de fortune, faites de poteaux en bois et de clous, pour ralentir l'arrivée des forces de l'ordre, ont également été saisies.