Il faut 30.000 dons de sang d'ici la fin du mois

Nîmes, France

L'Établissement français du sang lance un appel national et urgent aux dons de sang pour venir en aide aux malades. "Il faut impérativement augmenter les réserves en produits sanguins" actuellement "trop faibles" dit-il. Depuis le début d'année, les sites de prélèvements sont nettement moins fréquentés, une baisse de fréquentation liée entre autres aux épidémies saisonnières.

Où donner à Nîmes en mars ?

Tous les jours, sauf le mardi, au CHU de Nîmes à l'Établissement français du sang. Don de sang avec et sans rendez-vous. Don de plasma & plaquettes, uniquement sur rendez-vous, les lundi et jeudi de 11h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h, les mercredi et vendredi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 17h ainsi que les 2ème et 4ème samedi du mois de 8h30 à 16h.

Les collectes au Centre-ville de Nîmes et alentours sont ouvertes à tous : ce mercredi 6 mars puis le vendredi 8 mars le camion est stationné sur l'Esplanade Charles de Gaulle à Nîmes de 11h30 à 13h45 et de 14h30 à 17h30. Autre possibilité le mardi 12 mars au Pôle promotion santé au 65 bis, rue de la République, à Nîmes, de 11h30 à 13h45 et de 14h30 à 18h30.

Des collectes en milieu étudiant : mardi 19 mars à l'IUT de Nîmes, dans la salle de réunion de 10h00 à 11h;:15 et de 12:00 à 16:00.

Où donner ailleurs dans le Gard ?

Et puis dans les communes du Gard : jeudi 7 mars à Pont Saint Esprit au Nouvel Hôpital de 14h00 à 19h00. Vendredi 8 mars à Rousson, au centre culturel de 14h30 à 19h00. Lundi 11 mars à Villeneuve lez Avignon à la salle Frédéric Mistral de 14h30 à 19h30. Mardi 12 mars à Manduel, au centre des Garrigues de 14h30 à 19h30. Mercredi 13 mars à Vauvert, à la caserne des pompiers de 14h00 à 19h30. Jeudi 14 mars à Aigues-Vives à la salle Jean Bosc de 14h30 à 19h30. Lundi 18 mars aux Angles, salle du Forum de 13h30 à 19h00. Mercredi 20 mars à Calvisson au Foyer communal de 09h00 à 19h30. Jeudi 21 mars à Milhaud au centre socio-culturel de 13h30 à 19h30. Lundi 25 mars à Alès à l'espace Alès Cazot de 09H30 à 19h30. Mardi 26 mars à Caveirac, à la salle des fêtes de 15h00 à 19h30. Vendredi 29 mars à Rochefort du Gard, au centre des sports et des loisirs de 14h30 à 19h00.