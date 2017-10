"Il faut abattre des loups" : Claude Rossignol, président de la Chambre d'Agriculture de PACA

La problématique de la cohabitation entre l'homme et le loup revient sans cesse. Pour Claude Rossignol il faut prendre des mesures radicales. il l'a expliqué à France Bleu.

"Le loup a toujours été là mais depuis quelques années il s'est multiplié " explique Claude Rossignol, "On doit en être à 6.000 attaques depuis un an ce n'est plus possible. Le traumatisme pour les éleveurs est réel et les dédommagements n'arrangent pas tout".

Depuis plusieurs années le loup a tendance a s'aventurer toujours plus loin dans la plaine, là où les troupeaux d'ovins notamment constituent des proies de choix. En Petite Camargue, à la frontière du Gard et des Bouches-du-Rhônes, sa présence à été signalée plusieurs fois ces derniers mois.

"Moi je ne suis pas anti-loup" assure le président de la Chambre d’Agricultures de PACA. "Si un jour le loup s'attaque à l'homme ou des petites dans les collines je pense que la société dirait stop".