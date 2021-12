"Il faut absolument garder les universités ouvertes" face à la détresse des étudiants d'Avignon

Une centaine d'étudiants avignonnais se sont inscrits pour bénéficier de colis alimentaires. Après près de deux ans de crise sanitaire, "Il y a toujours des étudiants qui crèvent de faim et d'angoisse", déplore Thaouban Drider, étudiant en droit et membre de l'Unef.

"Il faut absolument garder les universités ouvertes", demande Thaouban Drider, étudiant à la fac d'Avignon et membre du syndicat Unef, qui était l'invité de France Bleu Vaucluse ce mercredi matin alors que l'épidémie de Covid continue de progresser en France. Lui craint que la fermeture des universités accentue encore la détresse des étudiants, qui sont de plus en plus nombreux à Avignon à s'inscrire pour recevoir des colis alimentaires.

France Bleu Vaucluse : Constatez-vous aussi que les étudiants sont de plus en plus touchés par la précarité ?

Thaouban Drider : Oui, bien sûr, totalement. Et ça fait deux ans que ça dure. Ça a même commencé avant la crise épidémique et cette année, ça continue toujours, même si on a eu une reprise des activités telles que le commerce, ou le fait de pouvoir aller en vacances cet été. Nous, les étudiants, on n'a pas bougé. Notre portefeuille n'a pas augmenté, les sous sont toujours pas là. Il y a toujours des étudiants qui crèvent de faim et d'angoisse. La précarité est toujours là.

Les petits boulots sont toujours difficiles à trouver pour les étudiants ?

Oui, totalement et c'est un problème. On constate par exemple à l'Université d'Avignon, où un étudiant sur deux est boursier, donc précaire. On a aussi des étudiants qui ne sont pas boursiers, mais qui sont extrêmement précaire et qui doivent eux aussi trouver un travail. Sauf qu'ils ne trouvent pas de travail pour payer leurs études.

Ça veut dire de plus en plus d'étudiants qui vont demander des colis alimentaires ?

Oui, et c'est aberrant quand à 18 ou 20 ans, tu dois faire la queue pour récupérer un panier alimentaire. En plus, parfois, on demande des critères sociaux pour pouvoir le récupérer, c'est gênant. Il y a des étudiants qui sont réellement en galère. Moi, à mon bureau, j'ai dû faire aussi un stock de produits alimentaires hygiéniques. Comme ça, quand je vois un étudiant qui est réellement en difficulté, je lui dis de venir.

La cinquième vague du Covid vous inquiète ?

Oui, elle m'inquiète. Elle m'inquiète totalement parce que là, on est toujours dans l'incertitude. Est-ce que les universités vont refermer ? Est-ce que les restaurants universitaires ont fermé comme l'an dernier ? Ce dont j'ai peur, c'est qu'on revienne aussi avec une vague d'étudiants en détresse, avec encore beaucoup plus d'étudiants qui vont avoir du mal à se loger, du mal à manger. Et on va encore se retrouver avec des étudiants qui vont mettre fin à leurs jours, comme c'était le cas l'an dernier pendant la fermeture des universités.

Qu'est ce que vous réclamez vous ? Qu'est ce qu'il faut faire pour les étudiants aujourd'hui pour les aider ?

On parle d'un RSA jeunes, d'une allocation autonomie. C'est ce qu'il faut faire pour les étudiants, comme dans les pays nordistes où les étudiants reçoivent perçoivent 800 euros par mois pour étudier. En fait, on demande juste à étudier dans de bonnes conditions, à étudier sans se dire "mais j'ai mon travail à 15h, je rater ce cours-là" ou "qu'est ce que je vais manger ce soir ?" L'État ne donne pas l'argent pour les étudiants.

Les aides, pour le moment, ne sont pas suffisantes ?

Elles ne le sont pas du tout. La bourse la plus haute est à 500 et quelques euros et extrêmement rare d'avoir, alors que le seuil de pauvreté aujourd'hui en France est à 1.000 euros. S'il y avait une mesure idéale d'urgence à mettre en place aujourd'hui, ce serait le retour du repas euro pour tous les étudiants parce que, mine de rien, c'est ce qui fait un poids économique pour un étudiant et en tout cas, une refonte des bourses. C'est ce qui avait été promis par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais sauf qu'on n'a toujours pas vu la réforme des bourses.