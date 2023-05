Il faut absolument voter pour le Monument préféré des français dans les Alpes Maritimes

Le site azuréen proposé pour l'émission présentée par Stéphane Bern Le Monument préféré des français est contemporain avec deux œuvres qui se trouvent sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

La maison en bord de mer La Villa E-1027 a été crée entre 1926 et 1929 par Eileen Gray. Une designer et architecte irlandaise qui a dessiné le mobilier avec son compagnon Jean Badovici. La villa, ses jardins et son terrain sont classés au titre des monuments historiques.

La Villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin © Maxppp - Jean François Ottonello

Et juste à côté se trouve le Cabanon de le Corbusier, une petite cabane en bois avec deux fenêtres. Avec le minimum pour le couchage, une table et quelques rangements. Le sol est jaune. Un univers minimaliste et fonctionnel.

Le cabanon le Corbusier © Maxppp - Jean François Ottonello

Voici la liste des monuments sélectionnés pour chaque région :

1. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Château de Grignan à Grignan dans la Drôme

La Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon dans le Rhône

Cuivrerie de Cerdon à Cerdon dans l'Ain

2. BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Grande Forge de Buffon à Buffon en Côte d'Or

Château de Joux à la Cluse-et-Mijoux dans le Doubs

Abbaye de Cluny à Cluny en Saône-et-Loire

3. BRETAGNE

Château du Taureau à Plouezoc'h dans le Finistère

Domaine départemental de la Roche-Jagu à Ploëzal dans les Côtes d'Armor

Citadelle de Port-Louis à Port-Louis dans le Morbihan

4. CENTRE-VAL DE LOIRE

Domaine de George Sand à Nohant-Vic dans l'Indre

Château Royal de Blois à Blois dans le Loir-et-Cher

Palais Jacques Cœur à Bourges dans le Cher

5. CORSE

Citadelle d'Ajaccio à Ajaccio en Corse-du-Sud

Couvent Saint-Dominique à Corbara en Haute-Corse

Cathédrale Sainte-Marie à Bastia en Haute-Corse

6. GRAND EST

Château fort de Sedan à Sedan dans les Ardennes

Gare de Metz à Metz en Moselle

Sanctuaire du Mont-Saint-Odile à Ottrott dans le Bas-Rhin

7. GUADELOUPE / OUTRE-MER

Bibliothèque Schoelcher à Fort-de-France en Martinique

Fort Saint-Louis à Fort-de-France en Martinique

Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France en Martinique

8. HAUTS-DE-FRANCE

Hortillonnages d'Amiens à Amiens, Rivery, Camon, et Longueau dans la Somme

Maison natale de Charles de Gaulle à Lille dans le Nord

Domaine du Chaalis à Fontaine-Chaalis dans l'Oise

9. ÎLE-DE-FRANCE

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - La maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine

Villa Savoye à Poissy dans les Yvelines

La Bibliothèque Nationale de France site Richelieu à Paris

10. NORMANDIE

Haras National du Pin à le Pin-au-Haras dans l'Orne

Palais Bénédictine à Fécamp en Seine-Maritime

Château et Jardins de Boutemont à Ouilly-le-Vicomte dans le Calvados

11. NOUVELLE-AQUITAINE

Villa Arnaga - Maison d'Edmond Rostand à Cambo-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques

Château ducal de Cadillac-sur Garonne à Cadillac-sur-Garonne en Gironde

Phare de le Coubre à La Tremblade en Charente-Maritime

12. OCCITANIE

Viaduc de Millau à Millau et Creissels en Aveyron

Gouffre de Padirac à Padirac dans le Lot

Place Nationale à Montauban dans le Tarn-et-Garonne

13. PAYS DE LA LOIRE

Château de Brissac à Brissac-Loire-Aubance dans le Maine-et-Loire

Trois-mâts Belem à Nantes en Loire-Atlantique

Abbaye royale de l'Epau à Yvré l'Evêque dans la Sarthe

14. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Cap Moderne Eileen Gray et Le Corbusier au Cap Martin à Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes

Château d'If à Marseille dans les Bouches-du-Rhône

Site antiques de Vaison-la-Romaine à Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse

Le vote est ouvert depuis ce mardi et jusqu’au 26 mai sur le site de France Télévisions : https://www.francetelevisions.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-monument-prefere-des-francais-2915