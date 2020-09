Il faut aider les loutres à s'installer en Côte-d'Or !

La Société d'Histoire Naturelle d'Autun promeut l'installation de "banquettes" sous les ponts pour aider le petit mammifère semi-aquatique à franchir ces ouvrages d'art plus facilement et surtout sans avoir besoin de passer sur les routes.

C'est l'une des bonnes nouvelles en provenance de la nature ! Après avoir frôlé la disparition, la Loutre d’Europe fait peu à peu sa réapparition dans les cours d’eau de Bourgogne-Franche-Comté on la trouve notamment près de certaines rivières du Morvan côte-d'orien.

Un animal plus "terrestre" "qu'aquatique"

Mais si elle n’est plus piégée et chassée pour sa fourrure, d’autres menaces freinent son retour notamment les collisions avec les voitures et les camions ! Damien Lerat, chargé d'études à la Société d'Histoire Naturelle d'Autun (SHNA) anime "le groupe loutre Bourgogne", un groupe mobilisé pour favoriser l'implantation de ce petit mammifère semi-aquatique. La loutre se déplace en effet plus souvent à terre que dans l'eau, même si elle est très à l'aise dans cet élément.

Le trafic routier ennemi de la loutre

Le problème c'est que "la principale cause de mortalité de cet animal ce sont les collisions routières" explique Damien Lerat. Et c'est pourquoi "la loutre a besoin d'un passage au sec sous les ponts, s'il n'y en a pas, elle tente de les franchir en passant par dessus notamment en période de fortes eaux et c'est à ce moment là qu'ont lieux les accidents".

Damien Lerat se trouve sur une banquette à loutres, sous le pont de la Route départementale 70 au dessus de "l'Argentalet" à Laroche-en-Brenil © Radio France - Thomas Nougaillon

Six banquettes à loutres en Bourgogne dont trois en Côte-d'Or

C'est pourquoi Damien Lerat et la SHNA sollicitent les gestionnaires des routes, notamment les Conseils départementaux, "pour qu'ils mettent en place des installations pour que les loutres puissent passer au sec sous les ouvrages". A ce jour, six banquettes à loutres ont été installées en Bourgogne : trois par le Conseil départemental de Côte-d'Or, deux par celui de Saône-et-Loire et une par celui de la Nièvre.

En béton, en bois ou en pierres

Ces banquettes, aménagées sous les ponts, au dessus du niveau de l'eau peuvent être en béton, en bois ou en pierres. L'une d'elle a vu le jour à La Roche-en-Brenil près de Saulieu sous le pont de la Route départementale 70 au dessus de "l'Argentalet". Le Conseil départemental a profité des gros travaux suite aux inondations de 2016 (qui l'ont obligé à reconstruire cet ouvrage d'art détruit par les eaux) pour installer l'une de ces banquettes.

Une épreinte ou fiente de loutre prouvant que l'animal passe bien sur cette banquette explique Damien Lerat © Radio France - Thomas Nougaillon

Une épreinte ou fiente de loutre - SHNA

La SHNA propose ses services pour des diagnostics avant travaux

Si vous êtes maire, si vous avez un projet routier sur votre commune, si vous aimez la nature et les loutres vous pouvez contacter la Société d'Histoire Naturelle d'Autun qui vous prodiguera ses conseils ! "On fait des diagnostics de ponts très régulièrement pour les Conseils départementaux de Bourgogne. Et généralement quand on leur propose d'installer une banquette ils essaient de la réaliser" conclut Damien Lerat satisfait de cette collaboration.

