Il faut aider les professions "au bord du gouffre, voire du suicide", le cri d'alarme de Christian Fenioux

Le cri d'alarme des laboratoires Fenioux à Châteauroux en pleine crise sanitaire et reconfinement ! Le patron, Christian Fenioux, a envoyé ce mercredi une lettre au président de la République pour lui partager l'inquiétude et la détresse des "professions au bord du gouffre, voire du suicide".

"Cette lettre est un cri d'alarme en cette période de covid". Cette lettre envoyée ce mercredi au président de la République, elle est signée par Christian Fenioux, PDG des Laboratoires Fenioux à Châteauroux (Indre). Cet industriel de la pharmacie se fait le porte-voix de professions qu'il dit être "au bord du gouffre, voire du suicide" : "les restaurants, les bars, les coiffeurs et les fleuristes, pour ne citer qu'eux" écrit-il. Christian Fenioux fait ainsi part de leurs inquiétudes mais aussi de leurs incompréhensions, notamment concernant la fermeture des commerces jugés non-essentiels.

Dans sa lettre adressée à Emmanuel Macron, Christian Fenioux indique avoir une démarche, non politique, mais "économique et humanitaire". Il assure ne pas être un "donneur de leçons" et dit ne pas vouloir critiquer la politique sanitaire actuelle.

Il admet qu'il "est difficile pour un chef de l'Etat de jouer du compromis, de prendre des décisions qui soient majoritairement admises, comprises et appréciées". Mais il se demande s'il est "plus dangereux d'aller chez le fleuriste que d'aller à l'usine", s'il est "plus dangereux d'aller chez l'esthéticienne que chez l'ostéopathe".

"Aller chercher ses cigarettes est-ce essentiel ? 75 000 morts chaque année"

L'entrepreneur en appelle donc au bon sens : "Le bon sens est un atout que le peuple stressé, anxieux à l'extrême, demande". "Je viens juste vous demander de venir au secours de ces professions au bord de la faillite (des milliers le sont déjà)", exhorte Christian Fenioux. Il demande ainsi à Emmanuel Macron de faire un "geste dans l'urgence, pour l'amour d'un peuple en détresse", citant notamment "la détresse des nouveaux pauvres".

"Les actifs, qui sont les plus nombreux, risquent de mourrir : de famine ou du covid ? La réponse est dans le bon sens"

Christian Fenioux conseille enfin au chef de l'Etat de "semer à tout vent" la confiance "que le peuple attend, terrorisé". Il conclut sa missive en reprenant une citation du général de Gaulle : "C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer".