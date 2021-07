"Il faut avoir du courage" : Samuel Paty, nouveau nom d'une école maternelle à Cap d'Ail

Terminé l'école Saint-Antoine. Appelez-là école "Samuel Paty". Mais c'est bien plus qu'une simple plaque avec un nom. Selon le maire de Cap d'Ail, dans les Alpes-Maritimes, cet acte symbolise "le fait de vouloir que demain, les élèves de France puissent avoir des cours d'histoire qui ne soient pas auto-censurés par les professeurs parce qu'ils n'osent pas dire les choses".

On ne pouvait pas se contenter d'une minute de silence puis on passe à autre chose" - Le maire de Cap d'Ail

La proposition a été votée en conseil municipal et la famille de Samuel Paty a donné son accord. Il fallait absolument marquer le coup affirme l'édile. "On ne pouvait pas se contenter de faire ce que l'on fait d'habitude pour toutes ces victimes, à savoir une minute de silence puis on passe à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. Il fallait absolument que l'on honore cette mémoire en permanence."

"Un peu de courage" : la réponse du maire aux craintes de certaines famille

Mais ce changement de nom ne ravi pas du tout certains des parents des 115 élèves de l'établissements.Plusieurs familles craignent des représailles et une nouvelle attaque. Une pétition contre a été lancée et des parents menacent même de retirer leur enfant.

Le maire, Xavier Beck, leur répond. "Il n'y a aucune logique dans le terrorisme. Et le principe même du terrorisme c'est de faire peur et que l'on renonce à nos principes donc il faut avoir parfois un peu de courage." L'élu le confirme, la sécurité ne sera en aucun cas renforcé. "A Pégomas- dans les Alpes-Maritimes - un collège a été rebaptisé Arnaud Beltrame. Il a quand même donné sa vie pour éviter qu'une mère de famille soit égorgée. Ce collège se porte très bien, il n'y a aucun incident."

Eric Ciotti dénonce l'absence d'un représentant de l'Etat

Présent ce vendredi, Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes dit "comprendre la peur des familles mais plus on concède plus on aura de menaces donc par moment il faut poser des actes de résistances. Il ne faut pas de petits accommodements". Cette phrase n'est pas choisie au hasard par le député. "Aucun représentant de l'Etat n'est présent. C'est incompréhensible. Il y a une gène. Il faut imposer au contraire cette présence. J'espère que demain il y aura partout en France des écoles Samuel Paty, que le ministre de l'Education Nationale bravera les lâchetés. J'appelle le gouvernement à plus de courage."

"Samuel a disparu mais la liberté d'expression doit être éternelle"

Certains enseignants et la directrice de l'établissements étaient eux présents mais ne se sont pas exprimés. La soeur de Samuel Paty, Mickaëlle Paty, a elle fait un court discours mais a rendu hommage à son frère et à la liberté d'expression. "C'est un droit fondamental alors surtout, continuez de prendre partie, Samuel a disparu mais la liberté d'expression doit être éternelle. Mon frère se plaisait à dire : je souhaite que ma vie et ma mort serve à quelque chose. Désormais sa volonté prend tout son sens."