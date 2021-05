"Il faut avoir les yeux partout" témoigne le conducteur du convoi exceptionnel passé par Nancras (17)

Vous avez peut-être vu les images impressionnantes de ce gros catamaran qui a traversé le bourg de Nancras, près de Saintes en Charente-Maritime, il y a une dizaine de jours. Un convoi exceptionnel et une heure et demie de manœuvre pour faire passer le bateau "à trois centimètres près" avait reconnu le maire de Nancras. Si tout s'est bien passé c'est notamment grâce au conducteur du convoi de la société de transports Capelle. Fabrice Hermange exerce son métier avec passion depuis plus de 16 ans.

"Il faut avoir les yeux partout"

Les bateaux passent parfois à un cheveux près et pour éviter la catastrophe, Fabrice Hermange a une règle d'or : "Il faut avoir les yeux partout, que ce soit en hauteur, regarder en bas pour ne pas que les quilles viennent toucher la route. Mais aussi regarder en haut, les volets des habitations par exemple. A Nancras à un moment donné je voyais des personnes qui ouvraient les volets, c'est pas grand chose mais il faut faire attention que la personne n'ouvre pas ou ne ferme pas ses volets juste au moment où on est à sa fenêtre !"

Le convoi exceptionnel passé par Nancras le 4 mai dernier - Capelle Transports

Mais le conducteur est modeste, il n'est pas le seul à gérer la manœuvre : "C'est toute une équipe qui est autour du convoi. Donc ok moi je conduis mais je suis impérativement ce que dit mon équipe, si la voiture pilote derrière me dit de me décaler ou pas etc."

"Je remercie les habitants de Nancras"

Et le 4 mai, Fabrice Hermange assure que c'est aussi grâce aux habitants de Nancras que le convoi a passé l'obstacle sans encombre : "Je remercie les habitants de Nancras ! Personne n'a râlé, personne n'est venu nous demander pourquoi on était là, personne n'a klaxonné. Donc nous on était dans notre bulle et je pense que c'est ce qui a permis aussi de pouvoir passer tranquillement."

Conducteur de convoi exceptionnel, c'est aussi attirer l'admiration des passants : "Beaucoup nous regardent, nous filment parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va voir d'aussi gros convois sur la route donc forcément ça interpelle."

Le convoi exceptionnel passé par Nancras le 4 mai dernier - Capelle Transports

La préparation d'un convoi exceptionnel prend plusieurs mois

On l'ignore parfois mais l'organisation de ce type de convoi se prépare plusieurs mois à l'avance : "Tout est préparé en amont, il faut minimum trois mois et ça peut aller jusqu'à un an voire deux ans pour un itinéraire très complexe ! Avant le convoi, le service des autorisations du transporteur cherche un itinéraire et demande l'avis de la préfecture. Si toutes fois la préfecture demande de trouver un autre itinéraire, le transporteur recommence ses recherches."

C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé avec l'itinéraire de Nancras, c'est un tout nouvel itinéraire : 'J'étais le premier à passer par là. Avant on passait par Tonnay-Charente mais il y a des ponts qui commencent à être limités en raison des poids des camions."

Mais rien n'est laissé au hasard : "Ce n'est pas fait à l'arrache, même le chauffeur regarde son itinéraire avant. Je ne me suis pas pointé dans Nancras en me disant bah tiens je vais passer par là ! J'ai vraiment suivi un itinéraire qui a été validé par la préfecture pour être sûr de passer. "