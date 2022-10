“Il faut changer les textes et les têtes” - Nicole Ameline, cinq ans après #metoo

Cinq ans après la naissance du mouvement #metoo , la société doit encore beaucoup progresser. C’est le sentiment de Nicole Ameline, l’ancienne députée du Calvados (1991-2017), ancienne ministre de la parité et de l’Egalité professionnelle (2002-2005) aujourd’hui impliquée au sein du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle a subi différentes formes de sexisme, notamment en 1995 avec le peu gracieux qualificatif de “jupettes” du premier gouvernement d'Alain Juppé. Pour elle #metoo restera une date pivot dans la libération de la parole, mais il reste encore du travail avant d’atteindre un vrai respect pour les femmes, dans toutes les couches de la société.

France Bleu : Vous êtes devenue députée en 1991 après le décès de Michel d’Ornano. Est-ce qu’une femme, alors âgée de 39 ans et venant du Calvados, était vraiment respectée à l’époque à l’Assemblée Nationale ?

Nicole Ameline : Nous étions peu nombreuses, une trentaine à peu près. À titre personnel, je me suis toujours fait respecter et je sais aussi que Michel d'Ornano portait une certaine éthique en politique, une certaine exigence. Et j'avais passé trois ans près de lui, à l'Assemblée nationale, depuis 1988, à apprendre les codes et à être parfaitement à l'aise avec un milieu qui était effectivement totalement masculin à l'époque.

France Bleu _:_Quelques années plus tard, en 1995, vous faites partie des douze femmes nommées dans le premier gouvernement d’Alain Juppé. À l'époque, c'était une représentation record 28 % de femmes au sein d'un gouvernement. Mais vous êtes surnommé les “juppettes”. Honnêtement, à l'époque, ça vous amuse ou ça vous énerve?

Nicole Ameline : Ça ne m'amuse pas du tout et je trouve ça absolument irrespectueux. Autant de femmes, c'était une innovation politique pour la France. Et ça, franchement, c'était ce qui m'avait vraiment enthousiasmé. Mais les femmes étaient nommées sur des postes de secrétaires d'Etat qui étaient des variables d'ajustement politique. Et c'est vrai qu'à la première occasion, au premier remaniement, les secrétaires d'Etat partaient les premiers. Donc ça a été vraiment une image déplorable. Alain Juppé s'en est excusé plus tard et il a soutenu la première présentation de la loi sur la parité. Je pense qu'il avait compris que ça avait été vraiment très mal perçu, à juste titre.

France Bleu : Cette loi sur la parité salariale, justement, reste associée à vous. Dans votre déclaration finale à l’Assemblée le 10 mai 2005, vous dites en introduction “l'égalité, il faut juste la vouloir”. Est-ce que les milieux économiques voulaient vraiment de cette égalité salariale hommes-femmes ?

Nicole Ameline : J'avais de bonnes relations avec le Medef et je dois dire qu'on a quand même réussi à créer un indicateur de l'égalité, qui marche extrêmement bien, avec l'encadrement juridique que nous avons aujourd'hui en France. Nous avons un pays très avancé sur ce sujet que nous avons travaillé de manière positive et surtout prospective. Tout n’est pas réglé parce que les violences existent toujours et que les femmes ne sont pas PDG du CAC 40. Mais néanmoins, nous progressons assez vite.

France Bleu : Au-delà des salaires, il y a les comportements au quotidien dans les entreprises. Est ce qu’il y a un avant et un après #metoo ?

Nicole Ameline : Il y a eu effectivement cette prise de conscience, que l’intolérance n'était plus possible ! Mais le nombre de situations qui persistent sur des abus de pouvoir, sur des abus de positions hiérarchiques vis-à-vis des femmes, est absolument inacceptable. Des situations que l’on qualifie de harcèlement sexuel sont encore trop nombreuses dans le monde entier et dans tous les milieux : professionnel, politique ou autres.

France Bleu : Comment peut-on progresser encore ? Faut-il passer par la loi ou par un changement des mentalités ?

Nicole Ameline : Il faut changer les textes et les têtes. En effet, il faut faire en sorte qu' aujourd'hui, chacun se sente responsable. On n'en a pas toujours la démonstration. Y compris à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et c'est regrettable parce que il faut faire progresser l'exemplarité et l'éthique en politique. Et il faut faire en sorte que l'éducation, à tous les niveaux, intègre cette dimension. À titre personnel, je souhaiterais d'ailleurs que la convention dont j'ai la charge aux Nations Unies, soit enseignée dans les écoles parce que c'est par là qu'on commence à respecter l'autre, et surtout à vivre ensemble. À Genève, dans mon comité, il y a 23 nationalités, avec toutes les origines, toutes les cultures, toutes les histoires. Et bien nous arrivons à non seulement dépasser nos différences, mais à les mettre ensemble pour essayer de le faire le mieux possible pour l'humanité.