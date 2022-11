"Il faut croire qu’il y a des stocks dans tous les greniers" : à Quimper, la collecte d’armes fait le plein

Drôle de vision que cette dame à la mise en plis soignée, ses deux fusils sous le bras, venue profiter, à Quimper, de l’opération simplifiée d’abandon d’armes à l’Etat. Laurence, elle, a rejoint la file d'attente avec un petit paquet soigneusement emballé dans du papier journal : "Je ne sais pas si c'est un revolver ou un pistolet… Un six-coup semble t-il. C'était chez ma maman, dans un tiroir, depuis 60 ans !". Comme elle, de nombreuses personnes patientent pour faire inspecter leurs armes et surtout s’en délester. "Je ramène un pistolet offert par un ami il y a près de 50 ans, dont je ne me suis jamais servi parce que je n'ai pas du tout confiance. J'ai peur que ça me pète à la tronche. Comment se débarrasser d'un truc pareil ? Et bien voilà une excellente occasion", résume son voisin.

Les armes et les munitions collectées seront toutes détruites © Radio France - Angeline Demuynck

A l’intérieur, les policiers vérifient les armes, avant de les entreposer dans un bureau. En majorité des fusils de chasse souvent issus de successions mais aussi des armes oubliées datant de la Seconde Guerre mondiale. Au total, 221 armes ont été déposées en 3 jours à Quimper. Michel Cossec, responsable armes et munitions à la Direction départementale de la sécurité publique du Finistère ne s’attendait pas à une telle affluence : "Les gens veulent se débarrasser de choses encombrantes, par méconnaissance peut être. Certains viennent aussi régulariser leur situation". Pour cette opération simplifiée, une première en métropole, pas de formalités administratives même en cas de détention illégale. Toutes les armes déposées dans le Finistère seront acheminées jusqu’à Rennes pour y être détruites.

Vous avez jusqu’à vendredi 2 décembre pour profiter de cette opération. Il y a 4 lieux de collecte dans le Finistère : Quimper, Châteauneuf-du-Faou, Landerneau et St-Pol-de-Léon