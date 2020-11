"Il faut déroger un peu à la règle", à Poitiers, le confinement pas toujours respecté par les promeneurs

Respectez-vous les règles du confinement même quand vous allez vous promener le dimanche en dehors du centre ville ? La réponse est parfois non pour les Poitevins. Pas de masque, la règle d'une sortie autorisée à 1 kilomètre maximum de son domicile pendant une heure est souvent oubliée.

Le long de la Boivre, coureurs, cyclistes ou promeneurs inventent parfois leurs propres règles. Pour son jogging matinale Martin a tout prévu, attestation, chronomètre pour ne pas dépasser l'heure autorisée mais pour ce qui de la règle de un kilomètre maximum, il le concède, "grosso modo je la respecte mais je dépasse un peu le kilomètre (...) je fais 10 kilomètres au total et venir courir le long de la rivière c'est quand même plus sympa que faire des tours de stade."

J'estime que je ne fais prendre de risque à personne - Vincent

Sur son vélo Vincent aussi dépasse le kilomètre autour de chez lui. Pas question de changer son traditionnel tour du dimanche pendant ce confinement. "J'estime que je ne fais prendre de risque à personne", juge ce sportif qui dit multiplier par ailleurs les précautions. "Quand je vais dans un commerce j'ai le masque dans ma poche mais j'ai besoin de faire du sport au moins une fois par semaine", explique-t-il.

Le masque souvent "oublié"

En face de lui sur le chemin, Frédéric son bâton de marche dans la main ne veut pas non plus renoncer à sa balade du dominicale. Mais selon lui pas besoin de porter masque qu'il dit avoir "oublié". "En général je suis seul et quand je croise quelqu'un à moins de deux mètres et qu'il n'est pas masqué, je ne m'approche pas", assure le poitevin.

Porter ce masque partout, ça devient oppressant - Sophie

Pas de masque non plus pour Sophie et ses enfants, elle le dit clairement, elle ne le supporte plus. "Etre tout le temps dans les règles c'est insupportable, il faut déroger un peu à la règle. On n'a pas le droit de sortir, de se rassembler alors si en plus on a l'obligation de porter ce masque partout, ça devient oppressant", s'agace cette mère de deux enfants.

Mais dans Poitiers ce week-end la police a renforcé les contrôles pour s'assurer que les règles du confinement étaient bien respectées.