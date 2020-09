"Il faut des masques gratuits pour tous les étudiants", demande l'UNEF en Sarthe

Les étudiants du Mans ont fait leur rentrée, et comme pour beaucoup, le masque s'est invite dans les salles de cours.

Masques gratuits pour tous ?

Il est obligatoire pour tous les étudiants. Et cela coûte cher "plus de 200 euros par an par étudiant", assure Laura Gourgand, la présidente en Sarthe du syndicat étudiant.

Actuellement, les étudiants les plus précaires peuvent en demander via les assistantes sociales de l'université du Mans.

"On demande que l'ensemble des étudiants et des étudiantes sans distinction puissent recevoir des masques gratuitement, sans distinction", souligne-t-elle.

Plus de place pour respecter les mesures sanitaires

Car la crise sanitaire a engendré beaucoup de précarité chez les étudiants. "De nombreux jobs d'été ou stage rémunérés sont tombés à l'eau", commence Laura Gourgand.

"Du coup, certains étudiants doivent travailler à côté des cours, et l'on sait que c'est le principal facteur d'échec à la fac", assure la présidente de l'UNEF en Sarthe.

Au sein de l'université du Mans, pas d'amphithéâtres surchargés, mais des filières toujours sous tension, comme le droit ou STAPS.

"L'UNEF demande plus de places, mais aujourd'hui il faut aussi plus de moyens pour pouvoir étudier sereinement en période de crise sanitaire."

"Augmenter le nombre d'étudiants admis sans donner plus de moyens n'est pas suffisant", conclut Laura Gourgand.