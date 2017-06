"Il faut des procédures plus rapides pour empêcher les occupations illicites de gens du voyage"

Depuis un mois, le grand Besançon a aménagé une aire de grand passage pour les gens du voyage à Chaudefontaine sauf qu'elle est toujours vide; d'où l'amertume de l'élu en charge de cette question Alain Loriguet lorsqu'il constate des occupations illégales sur l'agglomération comme sur Fontain .

Depuis 4 jours une vingtaine de caravanes se sont installées illégalement sur la pelouse fraîchement refaite du stade de foot de Fontain. Occupation illégale et récurrente que connaissent de nombreux villages en été et qui agace Alain Loriguet qui a en charge l'accueil des gens du voyage dans le grand Besançon. Alain Loriguet est agacé car depuis le mois de mai, l'agglomération propose en plus de l'aire de grand passage de Thise une aide de grand passage de 4 hectares totalement aménagée à Chaudefontaine ; sauf que cette aire depuis sa création reste vide. Alain Loriguet avance une explication : "les responsables de groupe ne veulent pas aller sur des sites dédiés car il faut payer". C'est d'autant plus rageant que l'aire de Chaudefontaine a été aménagée en collaboration avec l'ASNIT , l'association internationale Tzigane. Alain Loriguet ne comprend pas pourquoi les gens du voyage ne l'utilisent pas.

"Les gens du voyage doivent se discipliner"

En cas d'occupation illicite la marche à suivre est toujours la même : une plainte est déposée , les gens du voyage ont 24 h pour faire appel, il faut ensuite 48 heures pour les faire partir, il y a au final 8 jours de démarche administrative. Pour Alain Loriguet , il faudrait qu'il y ait des procédures plus rapides comme un référé pour permettre d'intervenir plus rapidement. L'élu du grand Besançon reconnait qu'il est impuissant face à cette situation et malgré un gros travail avec la préfecture, avec désormais un service dédié aux gens du voyage, il est impossible aujourd'hui de cadrer les choses d'une manière claire regrette Alain Loriguet. "Administrativement on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire, nous demandons aux groupe de gens du voyage de faire de même, d'être un peu plus discipliné, aux responsables de groupe de prendre leur responsabilité " conclut l'élu du grand Besançon.

L'interview d'Alain Loriguet, en charge de l'accueil des gens du voyage au grand Besançon