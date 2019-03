Il faut doubler le nombre d'EPHAD sur la Côte d'Azur, estime Jean Arcelin

Alpes-Maritimes, France

"Il faut rendre hommage aux personnels des maisons de retraite et donner plus de moyens pour les faire fonctionner". Dans les EPHAD "il y a le pire et le meilleur", insiste Jean Arcelin. Ce dirigeant au parcours atypique a mené une carrière dans la vente de voitures de luxe sur le littoral avant de décider de se lancer dans la direction d'un EPHAD à Cannes.

Il relate dans son livre "Tu verras maman, tu seras bien" son quotidien durant trois ans : les coulisses, les odeurs tenaces de pipi, les prix dérisoires des repas avec 4,30 euros pour la journée pour un résident, le manque de moyens mais aussi les belles histoires de vie des pensionnaires y compris les histoires d'amour.

Sur la Côte d'Azur son regard est précis : compte tenu de l'âge de la population globale, il faudrait doubler le nombre d'EPHAD : "Il n' y en a pas assez."

