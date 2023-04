Il faut encore courir pour se procurer la cuvée 2022 du vin mayennais du Domaine de la Morinière

La cuvée 2022 du vin produit au Domaine de la Morinière, à Saint-Denis-d'Anjou, dans le Sud-Mayenne, par l'ARVEM, l'association pour la renaissance d'un vignoble en Mayenne a été présentée ce vendredi au Palatium à Laval. La production est très bonne cette année, avec 5.300 bouteilles produites contre environ 4.000 l'an dernier . Pour ce millésime 2022, on constate des reflets de tilleuls, un vin légèrement brillant, avec une odeur de miel citronnée et un goût de réglisse en bouche. Mais il faut faire vite parce que tout juste présentées, les bouteilles partent comme des petits pains.

ⓘ Publicité

À lire aussi Les premières bouteilles de la cuvée 2018 du vin du Domaine de la Morinière débouchées à Laval

Jusqu'à 30% de la récolte écoulée lors du Salon du vin

Chaque année, il faut presque sprinter pour avoir sa bouteille mayennaise. "Il va se réveiller assez tôt effectivement", confirme Didier Potrais, président de l'ARVEM, "celui qui se réveille après juin, il a du mal à en trouver et disons qu'à partir de la fin du mois de mai on a quasiment plus de vin en stock". Jusqu'à 30% de la récolte s'écoule généralement au Salon du vin de Laval, le week-end suivant la présentation, il a lieu cette année du 5 au 7 mai 2023 à l'Espace Mayenne. "On voit qu'au Salon, il y en a qui viennent spécifiquement pour notre vin, tous les ans c'est le premier stand où les gens se rendent, déjà pour la surprise pour voir l'étiquette et puis maintenant qu'ils le connaissent ils l'apprécient", détaille le président de l'ARVEM.

Une partie du bureau de l'ARVEM ainsi que l'artiste Martine Charlot (troisième en partant de la droite) ont présenté la nouvelle cuvée 2022 du vin mayennais. © Radio France - Alexandre Frémont

Un vin de qualité

L'étiquette change effectivement chaque année et l'artiste à l'origine de l'image tourne tous les deux ans. Pour cette cuvée 2022, l'artiste lavalloise Martine Charlot a été choisie. C'est donc toujours une bouteille unique qu'on peut acheter et une petite fierté pour Didier Potrais : "il n'y a pas de mauvaise surprise", ajoute-il, "on s'améliore régulièrement et là on est reconnu parce que même tous les viticulteurs qui sont au Salon (du vin, ndlr) sont toujours un peu surpris de la qualité qu'on pouvait sortir et puis le principe parfois c'est d'en garder une tous les ans".

Souvent, plusieurs personnes lui demandent pourquoi le domaine ne s'étend pas pour produire un peu plus, mais ce n'est pas vraiment d'actualité pour le président. "Entretenir une vigne avec un groupe de bénévoles, c'est déjà pas mal de travail, il y a la production et il faudrait gérer la commercialisation parce que là, on sait qu'on n'a pas de problème mais avec une quantité supérieure on ne sait pas ce que ça donnerait", détaille Didier Potrais, "il faudrait se donner des moyens, après ça deviendrait un métier". C'est donc encore une passion pour ces 25 bénévoles de l'association, un nombre qui grimpe même jusqu'à 70 personnes pendant les vendanges.

Le vin du millésime 2022 est donc à goûter et surtout à acheter très vite le week-end prochain au Salon du vin à l'Espace Mayenne.