"Il faut encourager les chaînes non payantes à diffuser plus de sport à la télé" selon le député Régis Juanico

Régis Juanico, député Génération.s de la Loire, veut l'avis des Français au sujet du sport à la télé. Il préside une mission parlementaire sur le sujet et a lancé une grande consultation en ligne, alors qu'il est aujourd'hui nécessaire d'avoir plusieurs abonnements pour suivre le football.

Comment consommez-vous le sport à la télé ? Avez-vous plusieurs abonnements pour pouvoir regarder le football, la Formule 1 ou encore la moto ? Combien ça coûte par mois ? Les députés de la mission parlementaire concernant les droits de diffusion du sport à la télé veulent votre avis. Ils ont lancé une consultation sur internet pour connaître les habitudes de consommation et les attentes des téléspectateurs. "Aujourd'hui, il est très difficile de voir des grands événements sportifs en clair gratuitement sur nos chaînes de télé", constate Régis Juanico, député Génération.s de la Loire qui préside cette mission parlementaire et qui était notre invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Entre 5 et 6 millions de Français consomment du sport de façon illégale

"Avec les chaînes payantes, il faut plusieurs abonnements, par exemple pour le championnat de football français, mais également les compétition européennes", explique le député. "Et ça coûte entre 30 et 50 euros. Pour les chaînes payantes, il faut aller vers des prix beaucoup plus raisonnables parce que sinon, on encourage le piratage. Je rappelle que c'est entre 5 et 6 millions de Français qui consomment du sport de façon illégale. Et ça, c'est une perte pour le sport professionnel de 100 millions d'euros, mais aussi pour le sport amateur grâce avec un certain nombre de mécanismes de solidarité. Ma préoccupation, c'est qu'il est une redistribution effectivement de l'argent, du sport professionnel."

Un seul diffuseur en Belgique

Selon Régis Juanico, il faut d'avantage encourager les chaînes gratuites à diffuser plus de sport à la télé. "On sait que France Télévisions a fait 50 millions de téléspectateurs sur les Jeux olympiques. La chaîne L'Équipe avait 12 millions sur les Paralympiques, ils font aussi de très bonnes audiences sur le biathlon et le triathlon. La Ligue 2 fait d'excellentes audiences. Donc, on voit qu'il y a un modèle différent." Tout ça, en évitant bien sûr un nouveau fiasco comme avec Mediapro. "Nous essayons d'en tirer les enseignements pour la suite et que dans les appels d'offres, nous puissions avoir plusieurs lots", détaille le député ligérien. "En Belgique, il existe une offre globale, avec un diffuseur qui permet de tout voir : le championnat belge, la Ligue des champions, le championnat féminin, mais aussi d'autres sports comme la NFL. Donc, ça doit être possible de le faire aussi."