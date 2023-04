Patricia Miralles, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées : "Il faut entendre la colère des harkis"

C’est une ministre qui va plonger dans un passé douloureux, ce vendredi, dans le Gard. Patricia Mirallès, la secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et en charge des Anciens combattants et de la Mémoire, est attendue au camp de Saint-Maurice l’Ardoise, où une trentaine de tombes , des bébés pour la plupart, ont été exhumées le mois dernier. Ces enfants, enterrés à la va-vite, sont des fils et filles de harkis.

Ces Algériens qui ont choisi la France, lors de la guerre d’Algérie, ont été persécutés par le nouveau pouvoir algérien et accueillis dans des conditions déplorables, en France. Pour ceux, en tout cas, qui ont pu être rapatriés. À leur arrivée dans l’Hexagone, ils ont été placés dans des camps, gérés par l’armée, comme celui de Rivesaltes ou celui de Saint-Maurice l’Ardoise.

Dans beaucoup de ces tombes, il s’agit, de corps de nourrissons ou de bébés morts-nés. "Il n’y avait pas de soins, pas de médecins. Lorsque les mamans perdaient leurs enfants, elles les enterraient à même le camp", rapporte sur France Bleu Gard Lozère, ce vendredi matin, Patricia Mirallès. Une souffrance longtemps tue.

La secrétaire d’État en charge des Anciens combattants doit rencontrer les familles de ces harkis longtemps restés dans l’oubli. L’administration, qui a eu connaissance de l’existence de ce cimetière sauvage en 1979, a longtemps gardé le secret. "Pourquoi, je l’ignore", avoue Patricia Mirallès, qui pourrait faire de nouvelles annonces dans la journée.

