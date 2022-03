"Il faut être à l'écoute" : la cellule d'urgence médico-psychologique 84 prête à aider les réfugiés ukrainiens

La Cellule d'urgence médico-psychologique de Vaucluse, la Cump 84, a été activée pour le suivi des réfugiés ukrainiens. "On est en pré-alerte et on se tient prêt à la prise en charge de déplacés", explique la médecin référente de la Cump 84, Samia Lahya, invitée de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin. "La guerre et les situations de catastrophes en général amènent parfois des symptômes de stress post-traumatique", prévient-elle.

"On pourrait observer des chocs post-traumatique aigus, mais aussi des reviviscences, des répétitions de mauvais souvenirs ou des scènes choquantes que les personnes ont pu voir, détaille-t-elle, et ce stress peut provoquer "des évitements ou du trouble anxieux". Samia Lahya salue "l'acte d'humanité et de grande générosité" de ceux qui souhaitent accueillir des réfugiés ukrainiens mais prévient que le conflit peut "avoir un impact sur l'humeur, il peut aussi provoquer des insomnies ou une tendance à s'isoler un peu puisque les personnes sont encore en état de stress lorsqu'elle arrive et qu'elles sont en train d'atterrir émotionnellement".

Elle recommande donc, tant que possible, d'être à l'écoute. "Quand on accueille des personnes qui reviennent de situations de guerre ou de conflit, c'est important de garder ça en tête et de pouvoir être à l'écoute de ces symptômes", insiste Samia Lahya car "les personnes pourront aussi exprimer de la colère ou de la culpabilité", poursuit-elle. Et pour ceux qui accueillent des réfugiés, il faut être attentif à "la fatigue de compassion", pour se protéger soi-même.