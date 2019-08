Le ras-le-bol des habitants du Pont-Chrétien face aux décharges sauvages

Le Pont-Chrétien-Chabenet, France

Une gazinière, un frigo, une poussette et des sacs poubelles par dizaines : une décharge à ciel se trouve sous les yeux du maire du Pont-Chrétien-Chabenet. Ces incivilités se multiplient depuis quelques mois. "Il faut passer toutes les semaines. Chaque vendredi, mes employés municipaux viennent récupérer les déchets", déplore Pierre Fomproix. "Je suis très en colère et surtout impuissant", poursuit l'élu qui en est à son quatrième mandat.

Une gazinière laissée en pleine nature © Radio France - Jérôme Collin

Pourtant, tout est fait pour aider les habitants. "On a un _ramassage gratuit des encombrants chaque mois_, les ordures ménagères c'est toutes les semaines. Le service est là ! Et si certains ont besoin d'aide, on est là pour leur trouver des solutions", insiste le maire. "Il faut être con, c'est tout. Les gens ne vont pas chier au milieu de leur salle à manger, alors pourquoi ils vont foutre leur bordel dans les chemins", s'emporte un habitant, lui aussi en colère face à ce genre de comportements.

Un aspirateur laissé à l'abandon © Radio France - Jérôme Collin

Plus de sévérité réclamée pour les pollueurs

Pierre Fompoix se donne pourtant du mal. Chaque matin et chaque soir, il fait un tour de sa commune en voiture pour surveiller. Et ses équipes municipales fouillent les poubelles jetées n'importe comment. "Ça ne sent pas la rose. Mais au moins, on trouve des adresses. Sauf que les gendarmes n'ont pas les moyens pour mener l'enquête", regrette le maire du Pont-Chrétien.