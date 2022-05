"Il faut être fou pour rater ce match" : la course aux billets est lancée avant le choc RCT Saracens

Les supporters du RCT n'attendent qu'une chose cette semaine : que l'on soit déjà ce samedi à 21h. Les Toulonnais vont recevoir à Mayol les Anglais des Saracens, en demi-finale de la Challenge Cup. Un immense choc en coupe d'Europe, inratable pour de nombreux fans, qui se sont vite rendus ce lundi à la boutique officiel du RCT afin d'avoir leur place.

"Cela rappelle le bon vieux temps"

Il y avait des abonnés mais pas seulement et, pas besoin d'entrer dans le magasin afin de voir la file d'attente, composée d'une quinzaine de personnes. "Vous avez vu la queue ? Déjà ! Je pense que Mayol ce sera plein à craquer" déclare l'une d'entre elles.

Pour cause, il est inconcevable de ne pas être présent. "Oui, c'est inratable une demi-finale contre les Saracens à Mayol. Il faut être fou pour le rater ce match" ; "Cela rappelle le bon vieux temps donc on en profite un maximum" ; "Les Saracens, c'est quand même un peu la moitié de l'équipe d'Angleterre, donc ça va être un beau combat puis, on l'aime ce club" ; "Cela fait du bien de revoir les ambiances de grands matchs, il faut mettre le feu pour allumer Mayol".

"Le téléphone ne fait que sonner"

De son côté, la semaine s'annonce intense pour Emmanuel Bielecki, président du groupe de supporters les Z'Acros du RCT. Il doit notamment gérer les nombreuses demandes de réservation de places de ses membres. "Le téléphone ne fait que sonner mais bon je ne râle pas parce que l'on attendait que ça, que le téléphone sonne pour remplir Mayol. On le fait de gaieté de cœur parce que ça faisait longtemps que l'on n'avait pas connu cela et il y a quelques mois, on était loin de penser à cela. Très très loin."

En tout cas l'ambiance s'annonce bouillante samedi à Mayol. En quart de finale, dimanche dernier face au London Irish, 11 300 spectateurs étaient dans les tribunes.