"Il faut faire de la prévention pour lutter contre la radicalisation dès l'école primaire" Latifa Ibn Ziaten

Son fils a été tué par Mohamed Merah en 2012, depuis elle parcourt la France pour alerter les jeunes et les familles sur les dangers de la radicalisation. Latifa Ibn Ziaten donne une conférence à Albertville ce mardi 9 mai.

Latifa Ibn Ziaten était l’invité de France Bleu Pays de Savoie ce mardi 9 avril.

Le dialogue et l’amour contre le terrorisme

En 2012, son fils Imad un jeune militaire est tué par le terroriste Mohamed Merad. Un choc pour cette mère de famille qui depuis sillonne la France pour alerter sur les dangers de la radicalisation et pour parler du vivre-ensemble. Elle va dans les écoles, les prisons et les quartiers, pour délivrer un message de paix."C’est par le dialogue, et en délivrant un message de paix que l’on peut lutter contre le terrorisme, il faut faire dès la prévention dès l’école primaire au collège c’est trop tard" explique Latifa Ibn Ziaten.

Je fais pleurer certains jeunes de quartiers quand ils me rencontrent. Ces jeunes se sentent abandonnés par notre société

"C'est la société qui crée les terroristes" Latifa Ibn Ziaten Copier

Latifa Ibn Ziaten est à la tête l’association Imad pour la Jeunesse et la Paix. Et ce mardi soir elle donne une conférence à Albertville à 18h30 Salle Pierre Du Roy, ouvert à tous