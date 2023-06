Il faut faire pucer votre chat ou votre chien

Il faut faire pucer vos animaux de compagnie ! C'est la semaine de l'indentification , une semaine de campagne d'incitation pour poser une puce sur votre chat, votre chien ou votre furet.

Tous les animaux doivent pouvoir être identifié. Il en coûtera entre 50 et 80 euros chez un vétérinaire.

Sans puce, il est quasi impossible d'identifier un animal.

10% seulement des animaux sont pucés

Au bout de huit jours, un animal non-identifié peut être euthanasié par les fourrières lorsqu'aucun foyer ne veut l'adopter. On déplore en France un chat perdu toutes les huit minutes. En cinq ans, le nombre de chats placés en fourrière a augmenté de plus de 100%.

À l'association Adéo Animali s à Avignon, Ginette Allard constate que seulement 10% des animaux qu'elle recueille sont identifiés avec une puce : "sur 10 chiens, chats ou furets que nous recueillons, un seul est identifié ! Les gens n'y pensent pas, ils disent ' mon chien ou mon chat ne sort pas de la maison', mais une porte qui s'ouvre ou un bruit qui effraie l'animal et il part en courant ! Les chances de l'identifier sont très infimes, car un chat noir ou chat tigré, ce n'est pas possible de le reconnaître ; il y en a tellement".

"C'est obligatoire, mais beaucoup ne le savent pas"

"C'est obligatoire" de faire pucer son animal de compagnie, rappelle Laure Souriou-Payan, la présidente du syndicat des vétérinaires libéraux de Vaucluse, invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce mardi. "Il y a des gens qui ne savent pas, mais c'est obligatoire. Il peut aussi y avoir un frein financier mais 50 à 80 euros sur la vie d'un animal, ce n'est quand même pas le bout du monde. Et puis il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt. Mais des fois, on récupère des chats blessés amenés par les pompiers, qu'il faudrait soigner mais pour lesquels on ne retrouve pas les gens."

