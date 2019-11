Il faut faire ramoner sa cheminée une fois par an au moins!

Halluin, France

Le ramoneur de l'entreprise Vanhalst, à Halluin, près de Tourcoing, effectue en moyenne en ce moment huit ramonages par jour. C'est évidemment le boom: beaucoup de ceux qui rallument leur cheminée en ce moment veulent obtenir un rendez-vous rapidement. "Là, le délai d'attente chez nous est de deux mois", explique Jérôme Vanhalst, le patron de l'entreprise fondée en 1904, "maintenant on fixe des rendez-vous pour la mi-janvier."

"Idéalement, c'est de faire ramoner la cheminée une fois qu'on a fait déjà fait quelques feux dans la cheminée", explique Jérôme Vanhalst. Quand on arrête d'utiliser sa cheminée au printemps, les suies prennent l'humidité, ce qui rend le ramonage un peu plus difficile, notamment pour retirer la totalité des suies. "Quand on a déjà fait un peu tourner la cheminée, les suies sont beaucoup plus faciles à retirer", explique le chef d'entreprise. Le ramonage coûte

En ne faisant pas de ramonage régulier, on s'exposer au risque d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone © Corbis - Odile Senellart

Pas de difficulté particulière ce jour-là quand le ramoneur de l'entreprise, Mathieu D'Helft vient faire le ramonage de la cheminée d'un particulier à Halluin qui utilise sa cheminée quotidiennement depuis un mois déjà. Il doit d'abord enlever l'insert puis il fait monter dans le conduit des cannes, des sortes de grandes tiges au bout desquelles se trouvent un "hérisson", sorte de grande brosse qu'il frotte le long des parois du conduit de la cheminées. Pas de mauvaise surprise ce jour-là, pas de nid d'oiseau, les suies tombent dans l'âtre. Ne reste plus qu'à aspirer avant de replacer l'insert à sa place. Montant de l'intervention : 68,90 euros.

Le ramoneur de l'entreprise Vanhalst, basée à Halluin, réalise en moyenne huit interventions par jour en ce moment © Radio France - Odile Senellart

Mais attention, le ramonage ne concerne pas que les cheminées au bois mais "tous les conduits avec évacuation de fumées, donc aussi les chaudières au bois, au fuel, les convecteurs au gaz et au fuel. Il s'agit bien d'une obligation légale: le ramonage doit être fait une fois par an dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais, mais certaines communes peuvent imposer par arrêté que ce soit deux fois par an. On ne faisant pas de ramonage régulièrement, on s'expose au risque d'intoxication au monoxyde de carbone et au risque d'incendie.