Agnès Zeppa, déléguée aux droits des femmes en Creuse "le grenelle nous a donné l'impulsion et la visibilité"

La parole aujourd'hui se libère, et les victimes de violences intra-familiales sortent du silence. Dans notre départements, plusieurs structures peuvent leur venir en aider. A l'association Intermède 23, les victimes peuvent trouver "un lieu de répit, un lieu de parole, chaleureux et sécurisant" explique Agnès Zeppa, la déléguée départementale aux droits de la femme et à l'égalité. Le centre d'information pour le droit des femmes et des familles est un lieu d'information juridique anonyme et gratuite. Et puis il y aussi une intervenante sociale spécialisée du conseil départemental qui travaille en appui des forces de l'ordre et des assistantes sociales de secteurs et qui est vraiment spécialisée sur les violences intra-familiales. "Toutes ces structures proposent de l'accueil, de l'accompagnement, de l’écoute, de l'orientation et travaillent en réseau".

Des appartements sécurisés

Il existe en Creuse des appartements sécurisés pour mettre à l'abri les victimes. Il y en a deux à Guéret et un à La Souterraine. Ces appartements permettent de proposer une solution en urgence, lorsqu'il faut permettre à la victime de sortir de chez elle rapidement. Ils sont utilisés également comme une solution temporaire, le temps de trouver un logement aux victimes qui viennent de quitter leur domicile. "C'est suffisant dans la plupart des temps, explique Agnès Zeppa, car nous avons la chance de pouvoir accompagner tres rapidement les victimes vers un logement autonome. Nous avons ici un bailleur social qui est très aidant avec lequel on travaille très bien".

Au plus près des victimes

Durant le confinement, les associations ont oeuvré pour informer au mieux les victimes. De la documentation a été déposée dans les supermarchés et dans les pharmacies. Le grenelle a permis d'ouvrir deux lieux d'accueil de proximité à Bourganeuf et à La Souterraine. Ces lieux répondent à deux missions : se rapprocher de celles qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Guéret et facilité la démarche des femmes qui n'osent pas faire le premier pas. "C'est plus facile de pousser la porte d'un Centre Communal d'Action Sociale ou d'une mairie, que celle d'une gendarmerie ou d'une association d'aides aux victimes".

La plaquette d'information sur les violences conjugales avec tous les numéros utiles - Capture d'écran