"Il faut gêner pour se faire entendre" : dans l'Indre, les syndicats prêts à durcir le mouvement

Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une centaine de manifestants ont décidé de se faire entendre près de l'autoroute A20. L'entrée et la sortie de l'A20 ont été empêchés par les gendarmes et policiers pendant quelques minutes.

Châteauroux, France

C'est une action inédite qui a été menée dans l'Indre au quatrième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Jusque-là, les manifestants à Châteauroux s'étaient contentés de défiler dans les rues. Mais ce mardi 17 décembre, avant d'aller en centre-ville, une centaine de personnes ont décidé de se retrouver devant le MACH 36. La circulation a été perturbée pendant près d'une heure dans le secteur.

Ils ont alors emprunté la Nationale 151 sur quelques centaines de mètres avant de se retrouver sur le rond-point de l'échangeur de l'autoroute A20 à Déols. Des voitures de police et de gendarmerie ont bloqué l'accès et la sortie à l'A20 pendant quelques dizaines de minutes.

"À force de faire toujours la petite manifestation dans le centre-ville, il n'y a plus trop de dérangement. Les gens savent où on va passer. Là, au moins, on se fait voir. On peut voir aussi qu'on est soutenus", se félicite Coralie Raveau, enseignante au lycée professionnel Blaise Pascal à Châteauroux. Des soutiens qui font du bruit : les chauffeurs routiers qui passent sont nombreux à se faire entendre à grand renfort de coups de klaxons.

Une banderole a été affichée au-dessus de l'autoroute A20, à hauteur de Déols © Radio France - Jérôme Collin

La porte ouverte à une convergence entre syndicats et gilets jaunes ?

Certes, on est loin des blocages de zones commerciales ou des filtrages sur les ronds-points réclamés par certains gilets jaunes. Mais pour la première fois, les syndicats ont ouvert la porte à des actions différentes. "Il faut penser à d'autres modes d'actions. Il faut gêner pour être écouté", explique Florent Garcia, secrétaire général de Force Ouvrière dans l'Indre. Même son de cloche pour le SNES-FSU. "On ne dit pas que les manifestations classiques ne sont plus utiles. Au contraire. Mais on peut avoir des actions complémentaires. Le fait de mobiliser les policiers autour de nous, de bloquer un tronçon de rouge, ça nous permet d'être visible", souligne Cécile Bucher, du syndicat enseignant dans l'Indre.

Les gilets jaunes ne pouvaient pas manquer une telle opération. "C'est positif parce qu'au départ, on était seuls. Ça fait plus de monde, ça pèse plus dans la balance. Les syndicats représentent une force malgré tout", se félicite Jean-Luc, gilet jaune sur le dos. "Mais il faut que ça continue, il ne faut pas que les syndicats nous lâchent", prévient-il.