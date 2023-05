"Il faut rendre obligatoire les limiteurs automatiques de vitesse" plaide la Ligue contre la violence routière

Un nouveau radar vient d'être installé sur l'A68. A l'heure où il y a des applications téléphone qui permettent de savoir où ils sont très facilement, est-ce utile d'installer des radars ?

D'abord, il faut rappeler que la vitesse reste le premier facteur d'accident grave. Graves blessures, blessures mortelles ou avec des blessés, des blessés graves. Ça s'explique assez simplement : quand il y a un choc, en fonction de la vitesse impliquée dans le choc, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc la vitesse reste vraiment un facteur important en matière de sécurité routière et il est important de le rappeler.

Ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2002, avec la mise en place des radars automatiques, on a eu d'un seul coup finalement une pression de contrôle qui a été beaucoup plus importante parce qu'avant la mise en place des radars automatiques, finalement les contrôles étaient assez peu présents.

Il y a eu un véritable effet ?

Il y a eu un effet très important puisque en moins d'un an, on a diminué de 40% le nombre d'accidents graves en France. Aujourd'hui, des experts estiment que grosso modo, on a à peu près entre 40.000 et 50.000 vies qui ont été sauvées grâce au contrôle des vitesses.

Il y a une cinquantaine de radars environ en Haute-Garonne, c'est assez par rapport à d'autres départements ?

Il y a une idée reçue qui est celle qu'en France on a une pression de contrôle sur les vitesses très importante. Certains parlent même du pays le plus répressif du monde. Non. On est au sixième rang au niveau européen. Il y a des dispositifs notamment en Angleterre avec beaucoup de radars embarqués.

Aujourd'hui on parle de radars fixes, mais la tendance, c'est plutôt de faire circuler des radars embarqués. Donc non, cette pression de contrôle n'est pas si importante qu'on le pense. Mais évidemment, elle est toujours un peu incriminée parce qu'on a parfois l'impression d'être piégé. Mais ce qu'il faut regarder, ce sont les résultats de la sécurité routière. Et en agissant sur les vitesses, on a toujours des effets intéressants.

Pourrait-on mieux informer les automobilistes, les motards sur les routes ou on le fait assez déjà ?

Il y a une solution technologique qui existe aujourd'hui, c'est le limitateur automatique à la vitesse autorisée.

Oui mais les panneaux sont-ils assez visibles sur les routes ?

Ce que je veux expliquer là, c'est que la technologie est prête aujourd'hui pour qu'on puisse envisager que dans les véhicules, on ait des limitateurs de vitesse qui soient automatiquement calés sur la vitesse maximale autorisée. Ça s'appelle le LAVIA. Limitateur automatique à la vitesse autorisée.

Nous, la Ligue contre la violence routière, on le demande depuis des années. Parce que cette technologie, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Le système peut se mettre en place au niveau national à partir de cartographies qui sont mises à jour régulièrement, ou avec de la lecture de panneaux automatiques.

Aujourd'hui la technologie est très accessible. C'est juste une question de volonté au niveau national, de déployer ce type de système qui permettrait d'éviter d'être piégé de temps en temps parce que on n'a pas forcément fait attention à un panneau.

On a 21 radars urbains à Toulouse qui sont toujours en phase de test. Pour les excès de vitesse mais aussi les franchissements de feux rouges, l'utilisation de téléphone au volant, etc. Le gouvernement avait promis une mise en service en 2023, mais rien depuis. Vous avez des nouvelles ?

Pas du tout. Il faut demander à Monsieur Darmanin qui aujourd'hui a décidé de mettre au point mort la politique de sécurité routière. Aujourd'hui, nous, ce qu'on regrette, c'est vraiment une instrumentalisation de la politique de sécurité routière où le ministre de l'Intérieur n'a de cesse d'assouplir un certain nombre de règles qui vont se traduire de façon dramatique dans les chiffres de la sécurité routière.

Récemment, il y a eu la mise à l'arrêt des radars urbains, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la question des vitesses en milieu urbain, avec le développement des mobilités douces, c'est quand même un sujet. Je rappelle qu'à 50 km/h, un piéton touché dans un choc par un véhicule a 80 chances sur 100 d'y laisser sa peau.

Et donc vous demandez à ce que ces radars urbains soient mis en service très rapidement alors qu'ils sont déjà installés ?

Bien sûr.