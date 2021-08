"Il faut rester en contact avec les talibans", estime un ancien ambassadeur en Afghanistan, installé en Berry

C'est une épineuse question qui divise la communauté internationale depuis le début de la semaine : faut-il maintenir le dialogue avec les talibans et reconnaître leur arrivée au pouvoir en Afghanistan ? Le Canada n'y est pas favorable tandis que la Russie maintient le contact. La France n'a pas encore tranché, elle attend des garanties de la part des talibans.

Ne pas couper toute relation avec le pouvoir en Afghanistan

Quoiqu'il en soit, il ne faut pas que l'Afghanistan se coupe du reste du monde et soit volontairement isolé et mis en marge, selon Jean d'Amécourt, installé à Jussy-Champagne dans le Cher, et ancien ambassadeur de France en Afghanistan entre 2008 et 2011. "Il faut impérativement maintenir un contact, une présence, il ne faut pas abandonner les Afghans après 20 ans d'aide", explique-t-il. Il ne le cache pas : la tâche sera extrêmement difficile. "Il va falloir essayer de les ouvrir aux réalités du monde, de les aider sur le plan économique et culturel dans la mesure du possible. On ne va pas leur dicter de respecter les droits de l'homme, des femmes et des enfants, ça ne fait pas partie de la charia. Mais par contre, ils peuvent avoir une vision réaliste des choses et comprendre que leur intérêt est de dialoguer avec le monde occidental et les autres en général", ajoute Jean d'Amécourt.

Ce n'est pas parce qu'on reconnaît un gouvernement qu'on approuve tout ce qu'il fait

Jean d'Amécourt a été ambassadeur de France en Afghanistan entre 2008 et 2011 © Maxppp - GREGORY BOISSY/IP3

Se méfier du discours des talibans qui se veulent rassurants

Les talibans ont déjà défini des règles : amnistie générale pour tous les fonctionnaires, fin de la guerre et la liberté de travailler et d'étudier pour les femmes à condition qu'elles suivent les règles de la charia. Une opération communication qui ne doit pas nous leurrer, estime Jean d'Amécourt. "Je n'y crois pas du tout. Peut-être qu'ils ont l'intention de le faire mais ils ne sont pas capables de l'imposer la masse de gens qui les suivent et qui ne pensent pas comme ça. Ils entrent dans les maisons, ils fouillent, ils prennent ce qui a de la valeur et ils terrorisent. Les talibans sont d'abord un mouvement religieux et fondamentaliste islamiste. Leur but est de mettre en place un califat islamiste et ils vont le faire", prévient Jean d'Amécourt.

"C'est un mouvement qui a systématiquement mitraillé les écoles, envoyé de l'acide sur le visage des filles qui allaient à l'école, parfois assassiné les professeurs. Comment voulez-vous qu'ils deviennent du jour au lendemain des propagateurs d'un système d'éducation moderne ?", conclut Jean d'Amécourt.