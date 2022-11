“Il faut moderniser les goûts et l'image des tripes” - Confédération Nationale de la Triperie Française

La ville de Caen est -aussi- connue en France pour ses recettes de tripes. Mais la tradition se perd et la Confédération Nationale de la triperie française lance sa 22e édition de ‘Novembre le mois des produits tripiers’. 35 restaurateurs normands, répartis dans les cinq départements de la région, vont se joindre à l’opération pour donner une image moderne de ce produit traditionnel. Entretien avec Raphaël Elnaggar, porte-parole de la Confédération Nationale de la triperie française.

France Bleu : Comment évolue la consommation de produits tripiers en France ?

Raphaël Elnaggar : Elle est en légère baisse, un peu comme tout le marché de la viande. Il y a une baisse des abattages et donc une baisse des viandes de boucherie et des produits tripiers aussi. Pour ces derniers, actuellement c’est environ 4 kilos par an et par habitant.

France Bleu : Avez-vous des données sur l'âge des consommateurs ? Est ce que les jeunes aiment les tripes ?

Raphaël Elnaggar : Les gens reviennent, je trouve, depuis trois ou quatre ans. Les anciens ont continué à les manger, ensuite c'est vrai qu'il y a eu une génération avec qui c’était un peu plus compliqué. Mais les jeunes semblent y revenir, par souci de découverte des produits et de nouvelles sensations, avec des préparations particulières pour les utiliser en hamburger, en nuggets ou en apéro.

France Bleu : Est ce que vous comptez aussi sur les grands chefs pour participer à cette opération séduction ?

Raphaël Elnaggar : Ça fait plus de 20 ans qu'on compte sur les chefs pour mettre en avant nos produits, parce que ça demande une cuisine particulière, des temps de cuisson, des sauces qu'on n'a pas forcément. Oui ça demande un talent de cuisinier, les grands chefs comme les chefs dans les restaurants en général.

France Bleu : Les tripes désignent tous les abats, c'est ce qui reste de la carcasse de l'animal quand on a enlevé la viande. D'un point de vue purement économique, ces abats sont-ils moins chers pour le consommateur ?

Raphaël Elnaggar : Oui, ça représente une protéine animale. Aujourd'hui, on va dire en magasin à un prix légèrement en dessous de 10 € le kilo. Donc des produits qui sont très, très bon marché en cette période d'inflation. Et il faut aussi considérer leur apport en termes de santé. De la cervelle, des rognons ou du foie contiennent beaucoup de vitamines et de fer.