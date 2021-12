"Il faut protéger chaque enfant victime de violences sexuelles" : une réunion sur l'inceste à Avignon ce mardi

"Il faut prendre conscience de l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants", alerte ce mardi matin le juge pour enfants et co-président de la Commission indépendante sur l'inceste, Édouard Durand, invité de France Bleu Vaucluse. "Et il faut que les adultes aillent chercher les enfants victimes pour les protéger", poursuit-il. Les membres de cette commission, la Ciivise, organisent une réunion publique ce mardi à 16h30 à l'Université d'Avignon, dans l'amphithêatre AT01. Les équipes visiteront aussi l'exposition "Capturer l'image traumatique" à l'hôpital de Montfavet.

France Bleu Vaucluse : Pourquoi cette visite alors à Avignon aujourd'hui ?

Édouard Durand : Depuis que la commission est installée, nous avons pour mission de recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. C'est ce que nous faisons par divers moyens, notamment en venant à la rencontre de ces personnes, en nous déplaçant comme nous l'avons fait à Nantes, à Bordeaux et aujourd'hui à Avignon. Nous accueillons toutes les personnes qui voudront bien venir, qui font confiance à la commission et nous sommes là à leur écoute.

Et ces réunions publiques ne sont pas le seul moyen de saisir la Ciivise ?

Nous recueillons cette parole par la plate forme téléphonique que nous avons organisée le 21 septembre, par les lettres que les personnes nous écrivent et auxquelles, naturellement, nous répondons par les rendez vous que nous organisons à la commission. Nous recevons les personnes pendant une heure, deux heures, voire davantage. Et puis, nous avons organisé ces réunions publiques et pour la première, nous nous demandions comment elles allaient se dérouler. Nous avons constaté quelque chose qui était absolument magnifique, c'est-à-dire une très grande bienveillance et une très grande solidarité entre les personnes qui s'écoutent et qui se soutiennent.

Chaque année en France, 160.000 enfants subissent des violences sexuelles, notamment l'inceste. Est-ce un chiffre en hausse ces dernières années ?

C'est d'abord un chiffre extrêmement important, effarant. Mais il faut que toute la société prenne conscience de l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants et de l'ampleur. Il faut à la fois prendre conscience du nombre extrêmement important de ces violences et de leur gravité, qui constituent une attaque extrêmement grave de la dignité et de l'intégrité du sujet qui les subit. Mais dire qu'elles sont en hausse est toujours une question délicate. Ce que nous savons, c'est que ces violences font l'objet d'une révélation massive. Peu de plaintes par rapport au nombre de faits réels et peu de révélations de ces faits. Il faut donc encourager les adultes à aller chercher les révélations de violences auprès des enfants.

Et vous, vous avez recueilli des milliers de témoignages depuis le lancement de votre commission ?

Oui, en à peu près deux mois, nous avons recueilli près de 8.000 témoignages. C'est donc un mouvement extrêmement massif. La vague était souterraine et elle émerge. C'est ce qu'on appelle la libération de la parole. Il y a quelques années encore, ces violences sexuelles étaient banalisées dans le discours social, dans le discours public. On pouvait sur une chaîne de radio ou de télévision, entendre des gens dire "en quoi ça nous regarde finalement".

Aujourd'hui, on ne pourrait plus tenir ce discours parce que les personnes qui en ont été victimes se sont découvertes nombreuses, solidaires, puissantes. Et aussi parce que l'état des connaissances, notamment sur le psycho-trauma, nous montre l'extrême gravité de ces violences. Ce qui doit changer, c'est que non seulement il faut ce discours général qui ne tolère plus les violences sexuelles faites aux enfants, mais il faut que chaque enfant réel bénéficie d'une protection tout aussi réelle.

Quels messages voulez-vous faire passer ?

Le premier message, c'est qu'il faut que les adultes aillent chercher les révélations de violences. Ces 160.000 enfants qui sont chaque année victimes de violences, il faut que nous allions les chercher pour les protéger.

Vous allez également rencontrer les équipes de l'hôpital de Montfavet à Avignon. Comment sont formés les acteurs de terrain à cette question là ? Et faut-il davantage les former ?

Oui. Il faut que tous les professionnels de toute la chaîne de protection, les médecins, les infirmiers, les assistantes sociales, les éducateurs, les juges, les journalistes aussi. Si vous me permettez de le dire, soient également formés pour que tout le monde monte en compétence en même temps parce qu'une chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne. La formation ne suffit pas. Il faut aussi la loi, une législation que j'appelle plus impérative pour fixer le cap de la protection. La Commission devra notamment se poser la question de la prescription. Il n'y a à ce stade aucune raison de fermer la porte à cette réflexion.