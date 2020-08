"Il faut protéger les autres" : de retour de vacances, il se font dépister du Covid-19

Dès 14 heures, la file d'attente est déjà longue de plusieurs dizaines de mètres. Masque sur le visage, tous sont volontaires pour se faire dépister du Covid-19. L'opération est gratuite et se prolonge encore mardi 18 et mercredi 19 août, à la base de loisirs de Belle-Isle à Châteauroux. Mieux vaut prendre son mal en patience, avec au moins une heure d'attente avant un prélèvement par voie nasale.

Un peu de relâchement parfois pendant les vacances

Parmi les centaines d'habitants venus se faire dépister, beaucoup sont de retour de vacances en France. "Je reviens de vacances, je suis revenu un peu malade vendredi soir. Ça va mieux mais j'ai une grosse fatigue", explique Thibault, qui a passé plusieurs jours à Saint-Jean-de-Luz. Il admet un certain relâchement. "On n'avait pas les masques sur la plage, on était assez serré les uns aux autres. Les gestes barrière n'étaient pas vraiment respectés. On s'est un petit peu relâché. Pour moi, la moindre des choses, c'est de venir faire un test", ajoute le jeune homme de 23 ans.

Pendant sa dernière semaine de vacances, il aimerait profiter de sa famille. "J'ai envie de voir ma famille, mes parents, ma grand-mère. Mais si je suis malade, je resterais en isolement. Ça fait deux jours donc j'ai envie de me faire tester pour être sûr que je ne suis pas contaminé", poursuit Thibault. Ceux qui sont venus se faire tester ce lundi recevront les résultats du dépistage mardi soir.

La file d'attente se prolonge sur plusieurs dizaines de mètres. Il faut prendre son mal en patience avant d'être dépisté, au moins 1h30 d'attente © Radio France - Jérôme Collin

Se faire dépister pour prendre soin de ses proches et des autres

D'autres ont été un peu plus sages pendant leurs congés mais ils veulent écarter tout risque de contamination. C'est le cas de Sébastien, parti dans le sud de la France. "À Marseille, les gens ne prenaient pas du tout leurs précautions. La distanciation et le port du masque, c'était pas vraiment ça. Donc je viens me faire dépister pour protéger mes proches", explique ce Castelroussin. "Je suis en parfaite santé, je n'ai aucun symptôme. Mais vu que mon papa a fait un AVC il y a un mois et demi, il faut impérativement que je me fasse tester. Ça me permettra de le voir, d'être proche de lui, de l'accompagner sans avoir de crainte", précise-t-il.

Car le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter en France, avec plus de 3 000 nouveaux cas positifs de Covid-19 sur les 24 dernières heures. Cela s'explique notamment par une plus grande capacité de dépistages. "Mais ça fait un peu peur quand même. Il y a du laisser-aller. Chacun doit être responsable de ses gestes et de ses actes, comme ça on avancera", estime Isabelle.