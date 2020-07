"Il faut que ça cesse" : ils marchent pour dénoncer les règlements de compte meurtriers à Montpellier

Ils ont marché pour s'opposer à l'escalade de violence. Une centaine d'habitants du quartier Hauts-de-Massane à Montpellier ont pris part samedi après-midi à une marche blanche à travers le quartier. Une marche en hommage à Ahmed, 21 ans, abattu dans sa voiture par des hommes équipés d'armes de guerre sur le parking du centre commercial Saint-Paul, à la Paillade en février, mais aussi pour dénoncer la montée de la violence.

"On n'a pas besoin d'armes pour régler ses comptes, se lamente Larcha, la tante d'Hicham, un jeune tué en 2017. Stop à la violence, il faut qu'on soit tous unis, il faut que ça cesse ! Derrière il y a des familles qui souffrent, on ne s'en remet toujours pas. Et _je ne sais pas si on s'en remettra un jour_".

Une escalade de violence

La famille d'Ahmed souhaitait organiser un rassemblement en mars, mais avait dû reporter, crise sanitaire oblige. Entre temps, dans le département, deux autres jeunes sont morts dans des règlements de compte. Le 22 juin, Ilyès, 21 ans, a été tué par balle dans le quartier Saint-Martin, à Montpellier. Son père s'est associé à la marche blanche de ce samedi. Le 24 avril, Ayoub, un Sétois de 25 ans, a lui aussi été abattu dans sa voiture, quartier de l’Île de Thau. Leurs proches étaient présents ce samedi.

Face à cette situation, Fatia Farès, infirmière qui vit dans le quartier, est de plus en plus inquiète pour ses enfants. "On ne les laisse plus sortir comme ça parce que justement, on entend souvent des coups de feu, il y a des voitures qui brûlent, raconte-t-elle. Même pour nous, en tant qu'adultes, nous avons peur. Quand je suis venu m'installer ici, c'était très paisible. Personnellement, _je n'avais pas peur de sortir et rentrer à n'importe quelle heure_. Et c'est vrai que ces dernières années, malheureusement, nous voyons une grande montée en puissance de la violence, de l'insécurité. Maintenant j'ai peur de prendre un jour une balle perdue. Peur de me faire agresser pour X raison"

Certains manifestants demandent également des moyens supplémentaires pour la sécurité. "On veut que les jeunes comprennent que les armes, ça ne sert à rien, acquiesce Icham Boumaaz, le beau-frère d'Hicham, tué en 2017. Mais en même temps, j'ai aussi un message à faire passer à l'État : dans les quartiers, _on vit dans une prison à ciel ouvert_. Les jeunes, ils veulent s'envoler, ils veulent travailler, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a de la discrimination au travail. Il y a la discrimination dans les logements, beaucoup baissent les bras. Beaucoup se tournent vers la drogue, vers la radicalisation. Et nous, on est dépassé par ça".

Après avoir été visés par des jets d’œufs et de cailloux par des habitants du quartier, les policiers qui encadraient la manifestation ont décidé de ne pas la suivre jusqu'à son terme.

Trois ans après sa mort, la famille d'Hicham était présente pour lui rendre hommage © Radio France - Elena Louazon

Les habitants dénoncent la montée de la violence et de l'usage des armes à feu © Radio France - Elena Louazon

